HOME SPORTS MOTOGP

Jeblok di Hari Kedua Tes Pramusim MotoGP 2026, Ramalan Marc Marquez Jadi Kenyataan

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 05 Februari 2026 |09:44 WIB
Jeblok di Hari Kedua Tes Pramusim MotoGP 2026, Ramalan Marc Marquez Jadi Kenyataan
Marc Marquez gagal bersinar di hari kedua Tes Pramusim MotoGP 2026 (Foto: X/@ducaticorse)
A
A
A

SELANGOR – Marc Marquez gagal bersinar di hari kedua Tes Pramusim MotoGP 2026. Ramalan pembalap tim Ducati Lenovo itu jadi kenyataan!

Tes Pramusim MotoGP 2026 masih berlangsung di Sirkuit Internasional Sepang, Selangor, Malaysia. Uji coba pertama ini memasuki hari terakhir pada Kamis (5/2/2026) siang hingga sore WIB.

1. Sorotan

Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)
Marc Marquez melaju di Tes Pramusim MotoGP 2026 (Foto: Instagram/@ducaticorse)

Performa Marquez tentu jadi sorotan dalam dua hari pertama Tes Pramusim MotoGP 2026 di Sepang. Apalagi, ini adalah kali pertamanya menjajal Ducati Desmosedici GP26.

Marquez sudah tidak naik motor MotoGP sejak terjatuh di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok Tengah, pada Oktober 2025. Maka dari itu, sorotan tertuju kepada sang juara dunia bertahan.

Di hari pertama, Selasa 3 Februari 2026, Marquez mampu tampil impresif. Ia langsung melesat dan mencetak waktu terbaik 1 menit 57,018 detik di akhir hari pertama sehingga jadi yang tercepat.

Sayangnya, performa itu gagal dilanjutkan pada hari kedua. Marquez hanya menempati posisi 15 dengan torehan 1 menit 58,346 detik pada sesi pagi hari. Ia tidak lanjut keluar di sore hari karena hujan.

 

1 2
