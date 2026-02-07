Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Semifinal Badminton Asia Team Championships 2026: Leo/Rian Tumbang, Indonesia vs Jepang Sama Kuat 1-1

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 07 Februari 2026 |18:35 WIB
Hasil Semifinal Badminton Asia Team Championships 2026: Leo/Rian Tumbang, Indonesia vs Jepang Sama Kuat 1-1
Ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Muhammad Rian Ardianto. (Foto: PBSI)
QINGDAO - Langkah tim bulu tangkis putra Indonesia untuk melaju ke final Badminton Asia Team Championships (BATC) 2026 mendapat hambatan di partai kedua usai takluknya Leo Rolly Carnando/Muhammad Rian Ardianto. Bertanding di Qingdao Conson Gymnasium, Qingdao, China, Sabtu (7/2/2026) pagi WIB, kedudukan antara Indonesia dan Jepang di semifinal kini berubah menjadi sama kuat 1-1.

Ganda putra Leo Rolly Carnando/Muhammad Rian Ardianto harus mengakui keunggulan pasangan Kakeru Kumagai/Hiroki Nishi. Pasangan Merah Putih takluk melalui dua gim langsung dengan skor 16-21 dan 17-21.

Jalannya Pertandingan

Leo/Rian mendapatkan perlawanan ketat dari Kakeru/Hiroki sejak awal pertandingan. Saat ini Leo/Rian sementara waktu tertinggal 6-10 dari Kakeru/Hiroki.

Kakeru/Hiroki tampil begitu percaya diri karena cukup mudah mengamankan poin demi poin. Alhasil, mereka dapat memperlebar jarak cukup jauh menjadi 18-12 atas Leo/Rian.

Leo Rolly/Rian Ardianto (Foto: PBSI)
Leo Rolly/Rian Ardianto (Foto: PBSI)

Akhirnya, Leo/Rian harus mengakui ketangguhan Kakeru/Hiroki di set pembuka. Pasalnya, mereka takluk dari Kakeru/Hiroki dengan skor 16-21 dalam gim pertama.

Kakeru/Hiroki tampil cukup agresif melawan Leo/Rian dalam gim kedua. Hal itu membuat Leo/Rian tidak mampu mengembangkan permainan dan terus tertekan.

 

Halaman:
1 2
