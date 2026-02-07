Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kata-Kata Marc Marquez Kelar Tes Pramusim MotoGP 2026 di Sirkuit Sepang

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 07 Februari 2026 |00:05 WIB
Kata-Kata Marc Marquez Kelar Tes Pramusim MotoGP 2026 di Sirkuit Sepang
Marc Marquez tempati posisi empat di tes pramusim MotoGP 2026 di Sirkuit Sepang. (Foto: Instagram/@ducaticorse)
A
A
A

PEMBALAP Ducati Lenovo, Marc Marquez, senang dengan apa yang didapat selama tiga hari rangkaian tes pramusim MotoGP 2026 di Sirkuit Sepang. Meski begitu, ia mengungkapkan masih ada sejumlah aspek yang perlu ditingkatkan. 

Tes pramusim di Sirkuit Sepang menjadi penampilan pertama Marc Marquez setelah pulih dari cedera. Pembalap berjuluk Baby Alien itu menepi cukup lama akibat kecelakaan pada MotoGP Mandalika 2025.

1. Marc Marquez Finis Keempat di Tes Pramusim MotoGP 2026 di Sirkuit Sepang

Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)

Meski begitu, Marc Marquez mencatat hasil cukup positif dalam penampilan pertamanya bersama Desmosedici GP26. Pembalap asal Spanyol itu menempati posisi keempat secara keseluruhan setelah tiga hari pengujian yang berakhir pada Kamis 5 Februari 2026.

Marc Marquez senang dengan proses pengujian yang berlangsung selama tiga hari beruntun. Ia menilai proses pengujian berjalan dengan baik. The Baby Alien -julukan Marc Marquez- juga mengungkapkan mereka mendapatkan data penting dari tes pramusim MotoGP 2026 di Sirkuit Sepang. 

“Tidak buruk. Maksud saya, pelan-pelan kami mencoba beberapa hal, dan kami pulang dengan informasi yang cerdas,” kata Marc Marquez, Okezone mengutip dari Crash, Sabtu (7/2/2026). 

“Kita tunggu tes Thailand dan terus melanjutkan pekerjaan kami, tetapi sejauh ini semuanya terlihat berjalan dengan baik,” sambung Marc Marquez.

 

Telusuri berita Sport lainnya
