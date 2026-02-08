Pelita Jaya Jakarta Dapat Suntikan Tenaga Baru demi Jaga Rekor Sempurna di IBL 2026

Pelita Jaya Jakarta Dapat Suntikan Tenaga Baru demi Jaga Rekor Sempurna di IBL 2026. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

JAKARTA - Raksasa bola basket Tanah Air, Pelita Jaya Jakarta, resmi mengumumkan kolaborasi strategis dengan PAM Jaya guna memperkuat kekuatan mereka di kompetisi Indonesian Basketball League (IBL) 2026. Sinergi ini hadir sebagai dukungan nyata bagi klub kebanggaan ibu kota tersebut untuk mempertahankan konsistensi mereka di papan atas liga basket kasta tertinggi Indonesia.

Langkah ini datang di tengah performa impresif Pelita Jaya pada awal musim. Dari enam laga yang sudah dijalani, mereka selalu meraih kemenangan dan kini bertengger di posisi keempat klasemen sementara dengan koleksi 12 poin.

Kolaborasi antara Pelita Jaya dan perusahaan air minum daerah itu tak sekadar soal dukungan finansial. Kerja sama ini juga mengusung misi sosial untuk mengampanyekan pentingnya akses dan penggunaan air bersih bagi masyarakat, khususnya di Jakarta.

1. Sinergi Olahraga

Kesepakatan sponsorship tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang berlangsung di Jakarta pada Jumat (6/2/2026). Momen ini menjadi simbol awal sinergi antara dunia olahraga dan layanan publik dalam mencapai tujuan bersama.

Pelita Jaya Jakarta tambah amunisi baru di IBL 2026. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

Direktur Utama PAM Jaya, Arief Nasrudin, menegaskan bahwa kemitraan ini merupakan langkah konkret perusahaan dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya air berkualitas bagi kesehatan.

“PAM Jaya ingin mengampanyekan terkait komitmen menyelesaikan sambungan pipa air bersih kepada masyarakat serta pentingnya keberadaan air bersih pada masa depan," kata Arief kepada awak media, termasuk Okezone di Head Office PAM Jaya, Jakarta, Jumat (6/2/2026).