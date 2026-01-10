Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Hasil IBL 2026: Dewa United Dihajar Pelita Jaya 82-98

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 10 Januari 2026 |21:46 WIB
Hasil IBL 2026: Dewa United Dihajar Pelita Jaya 82-98
Dewa United Banten menyerah 82-98 dari Pelita Jaya Basketball Jakarta di IBL 2026 (Foto: IBL)
A
A
A

TANGERANG – Dewa United Banten dihajar Pelita Jaya Jakarta 82-98 dalam laga pembuka IBL 2026. Laga tersebut berlangsung di Dewa United Arena, Tangerang, Banten, Sabtu (10/1/2026) malam WIB.

Dewa United langsung mendapatkan tekanan dari Pelita Jaya sejak kuarter pertama. Mereka pun berusaha keras menghalau gelombang serangan lawan.

Dewa United Banten vs Pelita Jaya Basketball Jakarta di IBL 2026 (Foto: IBL)
Dewa United Banten vs Pelita Jaya Basketball Jakarta di IBL 2026 (Foto: IBL)

Pelita Jaya pun mencatatkan hasil manis atas Dewa United dalam kuarter pertama. Hal itu ditandai Pelita Jaya unggul 29-15 atas Dewa United.

Dalam kuarter kedua, Dewa United mencoba bangkit dengan bermain lebih agresif. Pelita Jaya pun memberikan perlawanan cumul ketat.

Kerja keras Dewa United pun berbuah manis. Mereka dapat unggul atas Pelita Jaya dengan poin 24-21 dalam kuarter kedua.

 

Halaman:
1 2
