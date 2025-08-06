Pelita Jaya Jakarta Siap Arungi IBL 2026 dengan Pelatih Baru David Singleton

JAKARTA – Pelita Jaya Jakarta resmi memperkenalkan pelatih baru, David Singleton, pada Selasa 5 Agustus 2025. Kedatangan pelatih ini diharapkan dapat membawa Pelita Jaya meraih prestasi gemilang di Indonesian Basketball League (IBL) 2026.

David Singleton sudah berkarier di Indonesia sejak tahun 2020. Sebelumnya, pelatih kelahiran San Francisco ini pernah menukangi Pacific Caesar Surabaya, Bima Perkasa Jogja, hingga Prawira Bandung.

Puncak karier David Singleton terjadi saat ia membawa Prawira Bandung menjadi juara IBL 2023. Sejak berkiprah di IBL, ia juga sukses meraih gelar Pelatih Terbaik empat kali berturut-turut, dari tahun 2021 hingga 2024.

1. Senang dengan kehadiran David

Presiden klub Pelita Jaya, Andiko Purnomo, menilai David –sapaan akrab– merupakan sosok yang tepat untuk memimpin tim. Ia menyambut kedatangan David Singleton sebagai pelatih baru dengan bangga.

"Ini menandai era baru Pelita Jaya Jakarta. Dave adalah pelatih yang sudah kenyang pengalaman di Indonesia. Selamat datang Coach Dave Singleton. Era baru dimulai, bring the trophy home," kata Andiko dalam keterangannya, Rabu (6/8/2025).

Pelita Jaya Jakarta vs Tangerang Hawks di Playoff IBL 2025 (Foto: IBL)

2. David Singleton Antusias

Sementara itu, David Singleton mengungkapkan kegembiraannya bisa menjadi bagian dari Pelita Jaya. Ia berjanji akan memberikan kontribusi terbaiknya.

"Hai keluarga PJ! Saya senang dan merasa terhormat menjadi bagian dari klub ini. Kesempatan ini istimewa bagi saya. Memiliki kesempatan untuk bekerja dengan organisasi papan atas merupakan hal yang sangat berarti," ucap David.