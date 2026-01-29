Advertisement
HOME SPORTS BASKET

NBA Launchpad 2026 Resmi Diumumkan, 5 Perusahaan Teknologi Siap Ubah Masa Depan Basket

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 29 Januari 2026 |00:05 WIB
NBA Launchpad 2026 Resmi Diumumkan, 5 Perusahaan Teknologi Siap Ubah Masa Depan Basket
NBA gandeng lima perusahaan yang akan menjadi bagian dari angkatan kelima NBA Launchpad. (Foto: NBA)
A
A
A

NATIONAL Basketball Association (NBA) resmi mengumumkan lima perusahaan yang akan menjadi bagian dari angkatan kelima NBA Launchpad. Ini merupakan inisiatif liga NBA untuk mengembangkan, mengevaluasi, dan merintis teknologi baru yang akan mengubah masa depan dunia perbasketan.

Setelah mengevaluasi lebih dari 200 perusahaan dari seluruh dunia, NBA telah menyeleksi lima partisipan yang dinilai mampu mencerminkan visi program ini, yaitu untuk memajukan permainan basket, mengembangkan bisnis liga, serta memperkuat dampak liga terhadap komunitas penggemar NBA. Angkatan ini terdiri dari perusahaan yang fokus menghadirkan teknologi, produk, maupun inovasi baru untuk pemain, penggemar, dan stakeholder lainnya.

NBA Launchpad

“Memasuki tahun kelima Launchpad dan menyambut angkatan 2026, kami bangga atas kemajuan signifikan yang telah dicapai platform ini dalam membentuk masa depan basket,” kata Senior Vice President dan Head of Basketball Research and Development NBA, Tom Ryan.

“Kami antusias untuk dapat berkolaborasi dengan berbagai perusahaan tersebut untuk terus mendorong inovasi guna meningkatkan kualitas olahraga serta pengalaman penggemar kami di seluruh dunia,” lanjut Tom Ryan.

1. Uji Coba Selama 6 Bulan

Sebagai bagian dari program ini, perusahaan-perusahaan NBA Launchpad akan mengikuti fase uji coba selama enam bulan, termasuk mendapatkan akses kolaborasi serta dukungan langsung dari NBA dan WNBA untuk menyempurnakan serta mengembangkan skala teknologi mereka. Puncak program ini akan ditutup dengan Launchpad Demo Day pada NBA Summer League 2026 di Las Vegas pada bulan Juli, di mana anggota angkatan ini akan mempresentasikan solusi mereka kepada eksekutif dari NBA dan WNBA, mitra, serta investor.

 

