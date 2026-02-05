Hasil Badminton Asia Team Championships 2026: Amallia/Fadia Kalah, Indonesia Lolos Perempatfinal dengan Status Runner up

Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti kalah dari Kie Nakanishi/Miyu Takahashi dua gim langsung 20-22 dan 16-21 (Foto: X/@INABadminton)

QINGDAO - Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti kalah dari Kie Nakanishi/Miyu Takahashi dua gim langsung 20-22 dan 16-21. Tim Bulu Tangkis Indonesia harus puas lolos perempatfinal Badminton Asia Team Championships 2026 (BATC) dengan status runner up.

Berlaga di Qingdao Conson Gymnasium, Qingdao, China, Kamis (5/2/2026) siang WIB, Tiwi/Fadia memulainya dengan baik. Poin demi poin yang dikumpulkan membuat mereka unggul 8-5 atas Nakanishi/Takahashi.

Meski begitu, Nakanishi/Takahashi sempat mengejar hingga menyamakan kedudukan menjadi 10-10. Untungnya, Tiwi/Fadia berhasil keluar dari tekanan dan unggul 11-10 di interval gim pertama.

Usai jeda, Tiwi/Fadia terus menambah keunggulan hingga 16-12. Bahkan, mereka berhasil mencapai game point lebih dulu atas Nakanishi/Takahashi dengan skor 20-16.

Tapi secara mengejutkan, ganda putri Jepang berhasil menyamakan kedudukan menjadi 20-20. Lebih dari itu, Nakanishi/Takahashi sukses merebut gim pertama dengan kemenangan 22-20 atas Tiwi/Fadia.