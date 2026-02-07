Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Liliyana Natsir, Pebulu Tangkis Indonesia dengan Gelar Juara Dunia Terbanyak yang Gagal Juara Asian Games

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 07 Februari 2026 |02:05 WIB
Kisah Liliyana Natsir, Pebulu Tangkis Indonesia dengan Gelar Juara Dunia Terbanyak yang Gagal Juara Asian Games
Kisah Liliyana Natsir 4 kali juara dunia yang tak pernah memenangkan medali emas Asian Games. (Foto: Instagram/@natsirliliyana)
KISAH Liliyana Natsir, pebulu tangkis Indonesia dengan gelar juara dunia terbanyak tapi gagal juara Asian Games akan diulas Okezone. Liliyana Natsir bersanding bersama Hendra Setiawan sebagai pebulu tangkis Indonesia dengan gelar juara terbanyak, yakni empat medali emas.

Liliyana Natsir menjadi juara dunia pada 2005, 2007, 2013 dan 2017. Dua gelar didapatkan ketika berpasangan dengan Nova Widianto di nomor ganda campuran.

Nova Widianto/Liliyana Natsir
Nova Widianto/Liliyana Natsir

Sementara pada 2013 dan 2017, Liliyana Natsir memenangkan gelar juara dunia nomor ganda campuran bareng Tontowi Ahmad. Final terakhir, Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir dihadapkan dengan unggulan pertama asal China, Zheng Siwei/Chen Qingchen. Hasilnya, Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir menang 15-21, 21-16 dan 21-15.

1. Tak Pernah Juara Asian Games

Selain empat kali juara dunia, Liliyana Natsir juga memenangkan medali emas Olimpiade Rio 2016. Saat itu di partai puncak, Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir menang atas ganda campuran Malaysia, Chang Peng Soon/Goh Liu Ying dengan skor 21-14 dan 21-14.

Namun, ada satu ajang bergengsi yang gagal dimenangkan Liliyana Natsir selama berkarier sebagai pebulu tangkis. Ajang bergengsi yang dimaksud adalah medali emas Asian Games.

Liliyana Natsir beberapa kali turun di ajang Asian Games, dua di antaranya Asian Games 2014 Incheon dan Asian Games Jakarta-Palembang 2018. Hasilnya dalam dua edisi itu Liliyana Natsir mentok di medali perak.

 

