HOME SPORTS NETTING

Cetak Generasi Emas, Alan Budikusuma dan Susy Susanti Dirikan Akademi Olahraga Multi-Cabang

Bagas Abdiel , Jurnalis-Sabtu, 31 Januari 2026 |07:00 WIB
Cetak Generasi Emas, Alan Budikusuma dan Susy Susanti Dirikan Akademi Olahraga Multi-Cabang
Alan Budikusuma bersama Susy Susanti membangun Akademi Olahraga multi cabang. (Foto: Bagas Abdiel/Okezone)
A
A
A

BEKASI – Pasangan legendaris bulu tangkis Indonesia, Alan Budikusuma dan Susy Susanti, kembali berkontribusi bagi tanah air dengan meresmikan sebuah wadah pembinaan atlet sejak usia dini. Melalui ASNA Academy yang berlokasi di Revo Mall Bekasi, keduanya berkomitmen untuk menjaring dan mengasah bakat-bakat muda melalui pendekatan yang lebih modern.

Akademi olahraga tersebut resmi diluncurkan pada Jumat (30/1/2026). Kehadiran pusat pelatihan ini diharapkan mampu menjadi jembatan bagi anak-anak untuk mengenal dunia olahraga secara profesional namun tetap menyenangkan di lingkungan pusat perbelanjaan.

Tak hanya berdua, Alan dan Susy juga menggandeng partner Widyana Susanty yang merupakan Pendiri Mitra Indonesia Cerdas dan pakar pendidikan dengan pengalaman lebih dari 20 tahun. Mereka berkolaborasi membentuk akademi olahraga yang menggabungkan prinsip pendidikan dengan pelatihan olahraga profesional untuk mendukung tumbuh kembang anak secara holistik.

"Karena kan memang kebetulan partner saya ini kan di bagian pendidikan ya. Jadi, punya ide untuk collab. Kalau di pendidikan kan dia ada untuk sempoa, lalu juga ada melukis, ada mandarin, segala macam. Tapi di olahraga, mereka belum ada," kata Susy, dikutip Sabtu (31/1/2026).

1, Tawarkan 12 Cabang Olahraga

ASNA Academy menawarkan beragam program yang terdiri dari 12 cabang olahraga yakni bulu tangkis, tenis, basket, baseball, taekwondo, senam, renang, panjat tebing, tenis meja, panahan, mini soccer, dan wushu. Akademi ini ditujukan untuk anak usia 2–12 tahun, dengan penekanan khusus pada pengembangan kemampuan motorik dasar bagi anak usia dini (2–5 tahun).

Akademi tersebut memiliki tiga lapangan, lima kelas ruangan, satu kolam renang, dan satu dinding panjat tebing yang berada dalam satu area. Namun, ukuran lapangan berbentuk mini untuk menyesuaikan kebutuhan anak usia dini.

Alan Budikusuma bersama Susy Susanti bangun ASNA Academy. (Foto: Bagas Abdiel/Okezone)
Alan Budikusuma bersama Susy Susanti bangun ASNA Academy. (Foto: Bagas Abdiel/Okezone)

2. Solusi Lawan Ketergantungan Gadget pada Anak

Susy pun mengatakan ide mendirikan akademi olahraga ini sudah dimulai sejak pertengahan tahun lalu. Berawal dari mendengar kebutuhan anak-anak untuk hidup sehat dan mencari bakat muda sejak dini, maka lahirlah ASNA Academy.

 

