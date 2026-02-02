Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Gronya Somerville yang Cinta dan Kagumi Batik Khas Indonesia

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 02 Februari 2026 |12:55 WIB
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Gronya Somerville yang Cinta dan Kagumi Batik Khas Indonesia
Gronya Somervile dikenal sebagai pebulu tangkis cantik dan ramah. (Foto: Instagram/@gronyasomervile)
A
A
A

KISAH pebulu tangkis cantik Australia, Gronya Somerville, yang cinta dan mengagumi batik khas Indonesia akan diulas Okezone. Gronya Somerville cukup familiar di Indonesia.

Tiap kali Gronya Sommerville bermain di Indonesia, baik itu di Indonesia Masters maupun Indonesia Open, pebulu tangkis 30 tahun ini selalu diburu fans-nya di Tanah Air. Di saat bersamaan, Gronya Somerville juga menyukai budaya Indonesia.

1. Kagumi Batik Khas Indonesia

Dalam unggahan di Instagram, Gronya Sommerville terang-terang menyukai batik yang merupakan warisan budaya Indonesia. Ia bercita-cita menggunakan batik saat tampil di ajang-ajang resmi yang digelar di Indonesia maupun luar negeri.

Gronya Sommerville bangga kenakan batik Indonesia. (Foto: Instagram/@gronyasommerville)
Gronya Sommerville bangga kenakan batik Indonesia. (Foto: Instagram/@gronyasommerville)

“Mencoba beberapa pakaian Batik cantik di hari terakhir saya di Indonesia. Saya suka pola dan warna desain batiknya,” tulis Gronya Somerville di unggahan akun Instagram pribadinya, @gronyasomerville, yang diunggah pada 21 Juli 2019.

“Saya berharap suatu hari nanti mendapat kesempatan mengenakan gaun Batik cantik seperti ini ke sebuah acara,” lanjut Gronya Somerville.

2. Berpasangan dengan Pebulu Tangkis Indonesia

Di bulu tangkis, Gronya Somerville biasa bermain di nomor ganda putri dan ganda campuran. Saat turun di nomor ganda putri, Gronya Somerville pernah dipasangkan dengan pebulu tangkis asal Indonesia, Setyana Mapasa.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/40/3198883/lianne_tan_dan_indra_bagus_memutuskan_untuk_menikah_liannetan20-0F9q_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Cantik Belgia Lianne Tan Berdarah Indonesia, Pilih Menikah dengan Mantan Pemain Pelatnas PBSI!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/40/3198287/fung_permadi_sempat_membela_taiwan_sebelum_akhirnya_mengabdi_di_pb_djarum-pldA_large.jpg
Kisah Fung Permadi, Legenda Bulu Tangkis Indonesia yang Bela Taiwan dan Runner-up BWF World Championships 1999
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/40/3198091/alwi_farhan_satu_satunya_juara_bwf_world_championships_nomor_tunggal_putra_asal_indonesia_okezone-qxa4_large.jpg
Kisah Alwi Farhan, Satu-satunya Pebulu Tangkis Indonesia yang Juara BWF World Junior Championships Nomor Tunggal Putra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/40/3197839/apriyani_rahayu_operasi_lutut_pada_8_oktober_2024_atau_setelah_olimpiade_paris_2024_rapriyanig-nyEO_large.jpg
Kisah Perjuangan Apriyani Rahayu Bangkit dari Cedera Kelar Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/40/3197579/fajar_alfian_kena_kartu_kuning_di_indonesia_masters_2026_inabadminton-0Lf9_large.jpg
Begini Arti Kartu Kuning, Merah dan Hitam di Bulu Tangkis: Fajar Alfian Jadi Korban di Indonesia Masters 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/40/3197093/ardy_b_wiranata_kini_memegang_paspor_kanada_pb_djarum-R2mV_large.jpg
Kisah Ardy B Wiranata Jadi Warga Negara Kanada Setelah 22 Tahun Raih Medali Perak Olimpiade Barcelona 1992
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement