Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Gronya Somerville yang Cinta dan Kagumi Batik Khas Indonesia

KISAH pebulu tangkis cantik Australia, Gronya Somerville, yang cinta dan mengagumi batik khas Indonesia akan diulas Okezone. Gronya Somerville cukup familiar di Indonesia.

Tiap kali Gronya Sommerville bermain di Indonesia, baik itu di Indonesia Masters maupun Indonesia Open, pebulu tangkis 30 tahun ini selalu diburu fans-nya di Tanah Air. Di saat bersamaan, Gronya Somerville juga menyukai budaya Indonesia.

1. Kagumi Batik Khas Indonesia

Dalam unggahan di Instagram, Gronya Sommerville terang-terang menyukai batik yang merupakan warisan budaya Indonesia. Ia bercita-cita menggunakan batik saat tampil di ajang-ajang resmi yang digelar di Indonesia maupun luar negeri.

Gronya Sommerville bangga kenakan batik Indonesia. (Foto: Instagram/@gronyasommerville)

“Mencoba beberapa pakaian Batik cantik di hari terakhir saya di Indonesia. Saya suka pola dan warna desain batiknya,” tulis Gronya Somerville di unggahan akun Instagram pribadinya, @gronyasomerville, yang diunggah pada 21 Juli 2019.

“Saya berharap suatu hari nanti mendapat kesempatan mengenakan gaun Batik cantik seperti ini ke sebuah acara,” lanjut Gronya Somerville.

2. Berpasangan dengan Pebulu Tangkis Indonesia

Di bulu tangkis, Gronya Somerville biasa bermain di nomor ganda putri dan ganda campuran. Saat turun di nomor ganda putri, Gronya Somerville pernah dipasangkan dengan pebulu tangkis asal Indonesia, Setyana Mapasa.