HOME SPORTS NETTING

Kisah Pebulu Tangkis Cantik Belgia Lianne Tan Berdarah Indonesia, Pilih Menikah dengan Mantan Pemain Pelatnas PBSI!

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 01 Februari 2026 |12:15 WIB
Kisah Pebulu Tangkis Cantik Belgia Lianne Tan Berdarah Indonesia, Pilih Menikah dengan Mantan Pemain Pelatnas PBSI!
Lianne Tan dan Indra Bagus memutuskan untuk menikah. (Foto: instagram/@Liannetan20)
A
A
A

KISAH pebulu cantik Belgia Lianne Tan yang berdarah Indonesia, pilih menikah dengan mantan pemain Pelatnas PBSI Indra Bagus Ade Chandra akan diulas Okezone. Lianne Tan bisa dibilang pebulu tangkis terbaik yang pernah dimiliki Belgia.

Terbukti, ia pernah tampil di empat olimpiade berbeda, yakni Olimpiade London 2012, Olimpiade Rio 2016, Olimpiade Tokyo 2020 dan Olimpiade Paris 2024. Dari empat edisi itu, kiprah Lianne Tan paling disorot di Olimpiade Tokyo 2020.

Lianne Tan saat turun di Olimpiade Tokyo 2020
Lianne Tan saat turun di Olimpiade Tokyo 2020

Saat itu, ia bertemu wakil Indonesia, Gregoria Mariska, di laga kedua Grup M. lantas, apa yang membuat Lianne Tan mendapat sorotan saat itu? Saat jeda interval, Lianne Tan terlihat berdiskusi dengan seorang pelatih asal Indonesia.

Tak disangka-disangka, Lianne Tan berbicara dengan sang pelatih menggunakan bahasa Indonesia! Dari situlah terbongkar fakta bahwa Lianne Tan memiliki darah Indonesia.

1. Darah Indonesia Lianne Tan

Darah Indonesia Lianne Tan berasal dari sang ayah, Henk Tan. Ayah Lianne Tan ternyata berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah puluhan tahun tinggal di Belgia. Sementara ibu Lianne Tan adalah orang Belgia asli.

Meski lahir dan besar di Belgia, ia tak segan untuk belajar bahasa Indonesia.  Karena itulah, Lianne Tan fasih berbicara bahasa Indonesia.

 

