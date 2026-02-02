Advertisement
Kisah Sedih Pebulu Tangkis Indonesia Mohammad Ahsan Gagal Raih Medali Olimpiade sebagai Pemain Profesional

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 02 Februari 2026 |14:03 WIB
Mohammad Ahsan gagal meraih medali Olimpiade sepanjang kariernya sebagai pebulu tangkis. (Foto: Instagram/@king.chayra)
KISAH sedih pebulu tangkis Indonesia Mohammad Ahsan gagal menunaikan mimpi meraih medali Olimpiade sepanjang karier sebagai pemain profesional akan diulas Okezone. Mohammad Ahsan merupakan salah satu pebulu tangkis tersukses yang pernah dimiliki Indonesia.

Turun di nomor ganda putra bersama Hendra Setiawan, Mohammad Ahsan tiga kali keluar sebagai juara dunia pada 2013, 2015 dan 2019. Juga bersama Hendra Setiawan, Mohammad Ahsan memenangkan medali emas Asian Games 2014 Incheon.

1. Punya Mimpi Menangkan Medali Emas Olimpiade

Mohammad Ahsan dan Hendra Setiawan. Foto PBSI

Setelah memenangkan medali emas Asian Games 2014, Mohammad Ahsan ditanya apa mimpi yang ingin direalisasikan. Ia berhasrat meraih medali emas Olimpiade Rio 2016.

“Pastinya Olimpiade, saya ingin sekali bisa membawa pulang medali emas Olimpiade, semoga bisa tercapai di Rio (de Janeiro, Brazil) nanti, doakan ya,” kata Mohammad Ahsan saat diwawancara PB Djarum pada 2014.

2. Gagal Raih Medali Olimpiade

Sepanjang karier sebagai pebulu tangkis, Mohammad Ahsan tiga kali tampil di Olimpiade, yakni pada 2012, 2016 dan 2020. Sayangnya dalam tiga edisi Olimpiade itu, Mohammad Ahsan gagal memenangkan medali Olimpiade.

Di Olimpiade London 2012, Mohammad Ahsan berpasangan dengan Bona Septano. Pasangan ini melaju hingga perempatfinal sebelum akhirnya kalah dari jagoan Korea Selatan, Jung Jae-sung/Lee Yong-dae dengan skor 12-21 dan 16-21.

 

