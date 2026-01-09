Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Susy Susanti dan Alan Budikusuma, Peraih Emas Pertama Indonesia di Bulu Tangkis Olimpiade

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 09 Januari 2026 |14:59 WIB
Kisah Susy Susanti dan Alan Budikusuma, Peraih Emas Pertama Indonesia di Bulu Tangkis Olimpiade
Pasangan legenda bulu tangkis Indonesia, Susy Susanti dan Alan Budikusuma. (Foto: PB Djarum)
A
A
A

KISAH Susy Susanti dan Alan Budikusma menarik untuk dibahas. Pasangan tersebut merupakan peraih emas pertama Indonesia di bulu tangkis Olimpiade.

Sejarah besar olahraga Indonesia tidak akan pernah bisa dilepaskan dari dua nama ikonik: Susy Susanti dan Alan Budikusuma. Tepat di Olimpiade Barcelona 1992, keduanya tidak hanya mengharumkan nama bangsa, tetapi juga mengukir kisah romansa yang melegenda.

Dijuluki sebagai Pasangan Emas Olimpiade, Susy dan Alan adalah pelopor yang membuka keran medali emas Indonesia di panggung tertinggi olahraga dunia.

Susy Susanti, atlet kelahiran Tasikmalaya 11 Februari 1971, memulai perjalanannya dari klub PB Tunas Tasikmalaya sebelum akhirnya hijrah ke Jakarta pada 1985. Kerja kerasnya membuahkan dominasi luar biasa di sektor tunggal putri, mulai dari menjuarai Indonesia Open 1989, membawa Indonesia meraih Piala Sudirman untuk pertama kalinya, hingga merajai All England empat kali berturut-turut pada periode 1990-1994.

1. Sejarah di Barcelona

Puncak karier Susy terjadi di Barcelona 1992, saat bulu tangkis untuk pertama kalinya dipertandingkan secara resmi di Olimpiade. Datang dengan status peringkat satu dunia, Susy memikul beban ekspektasi publik yang haus akan medali emas pertama.

Susy Susanti YouTube
Susy Susanti YouTube

Pada partai final, Susy berhasil menumbangkan wakil Korea Selatan, Bang Soo-hyun, melalui pertarungan sengit tiga set dengan skor 5-11, 11-5, dan 11-3. Hanya berselang satu jam setelah kemenangan Susy, sang kekasih, Alan Budikusuma, menyempurnakan sejarah tersebut di sektor tunggal putra.

Alan meraih emas kedua untuk Indonesia setelah memenangi All Indonesian Final melawan rekan senegaranya, Ardy B. Wiranata. Momen mengawinkan gelar juara inilah yang kemudian melahirkan julukan "Pasangan Emas" sekaligus mengukuhkan mereka sebagai pahlawan olahraga nasional.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
