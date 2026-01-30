Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Fung Permadi, Legenda Bulu Tangkis Indonesia yang Bela Taiwan dan Runner-up BWF World Championships 1999

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 30 Januari 2026 |00:05 WIB
Kisah Fung Permadi, Legenda Bulu Tangkis Indonesia yang Bela Taiwan dan Runner-up BWF World Championships 1999
Fung Permadi (kanan) sempat membela Taiwan sebelum akhirnya mengabdi di PB Djarum. (Foto: PB Djarum)
A
A
A

KISAH Fung Permadi, legenda bulu tangkis Indonesia yang membela Taiwan dan runner-up BWF World Championships 1999 akan diulas Okezone. Fung Permadi sempat membela Indonesia pada 1980-an hingga 1990-an awal.

Prestasi Fung Permadi selama membela Indonesia adalah finis ketiga di Kejuaraan Asia 1992, atau ketika usianya berusia 25 tahun. Di ajang IBF World Grand Prix yang sekarang bernama BWF World Tour, Fung Permadi mencatatkan beberapa gelar seperti German Open 1990, Canada Open 1990, US Open 1990, dan Swiss Open 1993.

1. Pindah ke Taiwan pada 1994

Fung Permadi. PB Djarum

Meski memiliki sederet prestasi di atas, Fung Permadi merasa kariernya tidak akan berkembang jika terus bertahan di Indonesia. Sebab, di masanya, Indonesia memiliki sederet pebulu tangkis berkualitas di nomor tunggal putra. Beberapa di antaranya Ardy B Wiranata, Hariyanto Arbi hingga peraih medali emas Olimpiade Barcelona 1992, Alan Budi Kusuma.

Fung Permadi pun memilih pindah ke Australia pada 1993. Namun, di sana Fung Permadi kesulitan karena harus mencari sponsor sendiri. Sampai akhirnya pada 1994, Fung Permadi pindah ke Taiwan.

2. Bersinar Bersama Taiwan

Bersama Taiwan, karier bulu tangkis Fung Permadi malah meningkat. Ia memenangkan beberapa gelar bergengsi seperti China Open 1996, Hong Kong Open 1996, World Grand Prix Finals 1996, Korea Open 1999, Chinese Taipen Open 1999 dan Swiss Open 1999.

Tahun 1999 bisa dibilang tahun keemasan Fung Permadi. Di tahun tersebut, Fung Permadi finis runner-up di BWF World Championships 1999 yang menjadi pencapaian prestasi terbaiknya sebagai pebulu tangkis. Saat itu di partai final, Fung Permadi kalah 5-16 dan 13-15 dari jagoan China, Sun Ju.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/40/3198091/alwi_farhan_satu_satunya_juara_bwf_world_championships_nomor_tunggal_putra_asal_indonesia_okezone-qxa4_large.jpg
Kisah Alwi Farhan, Satu-satunya Pebulu Tangkis Indonesia yang Juara BWF World Junior Championships Nomor Tunggal Putra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/40/3197839/apriyani_rahayu_operasi_lutut_pada_8_oktober_2024_atau_setelah_olimpiade_paris_2024_rapriyanig-nyEO_large.jpg
Kisah Perjuangan Apriyani Rahayu Bangkit dari Cedera Kelar Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/40/3197579/fajar_alfian_kena_kartu_kuning_di_indonesia_masters_2026_inabadminton-0Lf9_large.jpg
Begini Arti Kartu Kuning, Merah dan Hitam di Bulu Tangkis: Fajar Alfian Jadi Korban di Indonesia Masters 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/40/3197093/ardy_b_wiranata_kini_memegang_paspor_kanada_pb_djarum-R2mV_large.jpg
Kisah Ardy B Wiranata Jadi Warga Negara Kanada Setelah 22 Tahun Raih Medali Perak Olimpiade Barcelona 1992
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/40/3196143/maria_febe_dan_andrei_adistia_menikah_pada_2017_mariafebe13-9jty_large.jpg
Kisah Cinta Pebulu Tangkis Indonesia Maria Febe dan Andrei Adistia, Sempat LDR hingga Putus Kini Dikaruniai 2 Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/40/3196127/mohammad_ahsan_dikenal_sebagai_pebulu_tangkis_religius_kingchayra-30Kp_large.jpg
Kisah Hijrah Pebulu Tangkis Indonesia Mohammad Ahsan, Tutup Aurat hingga Minum Setengah Duduk
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement