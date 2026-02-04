Kisah Legenda Bulu Tangkis China Cai Yun, Sering Ditipu Hendra Setiawan sehingga Takut Berjumpa

Simak kisah legenda bulu tangkis China Cai Yun yang sering tertipu oleh Hendra Setiawan (Foto: PB Djarum)

KISAH legenda bulu tangkis China Cai Yun menarik untuk diulas. Sebab, ia selalu merasa tertipu dengan Hendra Setiawan sampai-sampai ketakutan kalau berjumpa di lapangan!

Cai Yun merupakan salah satu pebulu tangkis ganda putra terbaik China pada dekade 2000-an. Bersama Fu Haifeng, keduanya meraih berbagai gelar bergengsi.

1. Gelar Juara Dunia

Pasangan Cai/Fu merengkuh empat gelar juara dunia serta satu medali emas dan satu medali perak di Olimpiade. Nah, ada kisah tersendiri di balik capaian runner up yang ironisnya terjadi pada Beijing 2008.

Ketika itu, Cai/Fu seakan tidak ada lawan. Namun, mereka kerap kesulitan saban berjumpa pasangan Hendra dan almarhum Markis Kido.

2. Sering Tertipu Hendra Setiawan

Cai sendiri mengakui jika Hendra memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Menurutnya, pria asal Kabupaten Pemalang itu memiliki kemampuan khusus yang membuatnya tidak tertebak saat bertanding.

Oleh sebab itu, Cai selalu takut dan segan ketika berhadapan dengan Hendra. Hal itu terbukti dengan kekalahan di final Olimpiade Beijing 2008!