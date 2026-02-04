Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Legenda Bulu Tangkis China Cai Yun, Sering Ditipu Hendra Setiawan sehingga Takut Berjumpa

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 04 Februari 2026 |04:46 WIB
Kisah Legenda Bulu Tangkis China Cai Yun, Sering Ditipu Hendra Setiawan sehingga Takut Berjumpa
Simak kisah legenda bulu tangkis China Cai Yun yang sering tertipu oleh Hendra Setiawan (Foto: PB Djarum)
A
A
A

KISAH legenda bulu tangkis China Cai Yun menarik untuk diulas. Sebab, ia selalu merasa tertipu dengan Hendra Setiawan sampai-sampai ketakutan kalau berjumpa di lapangan!

Cai Yun merupakan salah satu pebulu tangkis ganda putra terbaik China pada dekade 2000-an. Bersama Fu Haifeng, keduanya meraih berbagai gelar bergengsi.

1. Gelar Juara Dunia

Cai Yun/Fu Haifeng foto reuters

Pasangan Cai/Fu merengkuh empat gelar juara dunia serta satu medali emas dan satu medali perak di Olimpiade. Nah, ada kisah tersendiri di balik capaian runner up yang ironisnya terjadi pada Beijing 2008.

Ketika itu, Cai/Fu seakan tidak ada lawan. Namun, mereka kerap kesulitan saban berjumpa pasangan Hendra dan almarhum Markis Kido.

2. Sering Tertipu Hendra Setiawan

Cai sendiri mengakui jika Hendra memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Menurutnya, pria asal Kabupaten Pemalang itu memiliki kemampuan khusus yang membuatnya tidak tertebak saat bertanding.

Oleh sebab itu, Cai selalu takut dan segan ketika berhadapan dengan Hendra. Hal itu terbukti dengan kekalahan di final Olimpiade Beijing 2008!

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/40/3199126/simak_kisah_keisha_fatimah_azzahra-ShWJ_large.jpg
Kisah Keisha Fatimah Azzahra, Pebulu Tangkis Indonesia yang Memilih Bela Azerbaijan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/40/3198981/lianne_tan-GmwC_large.jpg
Kisah Unik Lianne Tan, Pebulu Tangkis Belgia Keturunan Indonesia yang Juga Berprofesi Dokter Gigi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/40/3198705/hans_kristian_vittinghus_jatuh_cinta_dengan_mi_instan_indonesia-Qds9_large.jpg
Kisah Vittinghus dan Mi Instan Indonesia, dari Hadiah Anthony Ginting hingga Wacana Buka Warmindo di Denmark
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/40/3198649/alan_budikusuma_bersama_susy_susanti-isXJ_large.jpg
Cetak Generasi Emas, Alan Budikusuma dan Susy Susanti Dirikan Akademi Olahraga Multi-Cabang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/40/3198535/simak_kisah_aksi_gokil_mohammad_ahsan_yang_bermain_dengan_menahan_rasa_sakit_di_perutnya-T1x0_large.jpg
Kisah Aksi Gokil Mohammad Ahsan, Menang di Hong Kong Open 2023 meski Tersiksa Sakit Perut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/40/3198471/kisah_kejujuran_mohammad_ahsan_menarik_untuk_diulas-2jcq_large.jpg
Kisah Kejujuran Mohammad Ahsan, Akui Lihat Shuttlecock Lawan Masuk ke Area Lapangannya di Denmark Open 2019
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement