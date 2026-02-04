Hasil Badminton Asia Team Championships 2026: Indonesia Bungkam Hong Kong 4-1 Lewat Aksi Comeback Manis

QINGDAO – Tim bulu tangkis putri Indonesia menunjukkan mentalitas baja saat menghadapi Hong Kong pada laga Grup X Badminton Asia Team Championship (BATC) 2026. Meski sempat tertinggal di partai pembuka, srikandi Merah Putih berhasil membalikkan keadaan secara dramatis di Qingdao Conson Gymnasium, Rabu (4/2/2026), sekaligus menandai kembalinya pilar utama tunggal putri ke lapangan.

Lima pertandingan digelar di Qingdao Conson Gymnasium, Qingdao, China. Tim bulu tangkis putri Indonesia menurunkan Thalita Ramadhani Wiryawan di laga pertama.

Thalita berhadapan dengan Lo Sin Yan Happy, salah satu pemain andalan Hong Kong. Duel berjalan ketat. Sayangnya, Thalita kalah dalam dua gim langsung dengan skor 19-21 dan 21-23.

1. Kebangkitan Sektor Ganda dan Tunggal Muda

Tertinggal 0-1, tim bulu tangkis putri Indonesia berhasil menyamakan kedudukan di laga kedua. Poin pertama Garuda Pertiwi didapat setelah Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari berhasil merebut kemenangan atas Yeung Nga Ting/Yeung Pui Lam dengan skor 21-16 dan 21-19.

Rachel Allessya bersama Febi Setianingrum

Pada laga ketiga, Indonesia berhasil membalikkan keadaan setelah Mutiara Ayu Puspitasari menang meyakinkan atas Saloni Samirbhai Mehta (21-11, 22-20). Unggul 2-1, Indonesia semakin percaya diri.