Hasil Badminton Asia Team Championships 2026: Mutiara Ayu Kalah, Indonesia Tertinggal 1-2 dari Jepang

Mutiara Ayu Puspitasari kalah dari Hina Akechi dua gim langsung 2-21 dan 9-21 (Foto: X/@INABadminton)

QINGDAO - Mutiara Ayu Puspitasari kalah dari Hina Akechi dua gim langsung 2-21 dan 9-21. Tim Bulu Tangkis Indonesia kini tertinggal 1-2 dari Tim Bulu Tangkis Jepang dalam lanjutan Grup X Badminton Asia Championships 2026 (BATC 2026) sektor putri.

Berlaga di Qingdao Conson Gymnasium, Qingdao, China, Kamis (5/2) pagi WIB, Mutiara dibuat tak berkutik oleh Akechi. Tunggal putri Indonesia itu bahkan harus tertinggal jauh 0-8 dari wakil Jepang tersebut.

Mutiara kesulitan mengembangkan permainannya. Alhasil, ia harus tertinggal sangat jauh dari Akechi di interval gim pertama dengan skor 11-0!

Akechi sangat nyaman mencuri poin dari hingga berhasil unggul sangat telak 18-0. Setelah itu, Mutiara berhasil pecah telur. Namun pada akhirnya, ia harus menelan kekalahan di gim pertama dengan skor sangat telak 2-21.

Mutiara masih dihadapkan dengan situasi yang sama pada gim kedua. Pemain berusia 19 tahun itu terus ditekan oleh Akechi hingga tertinggal 2-6.

Mutiara pun kembali tertinggal jauh di interval gim dengan skor 4-11. Usai jeda, tunggal putri Pelatnas PBSI itu semakin tertinggal dari Akechi menjadi 9-17.