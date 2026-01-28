Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Thailand Masters 2026: Raymond/Joaquin dan Leo/Bagas Kompak Lolos 16 Besar

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 28 Januari 2026 |11:29 WIB
Hasil Thailand Masters 2026: Raymond/Joaquin dan Leo/Bagas Kompak Lolos 16 Besar
Ganda putra Indonesia, Raymond Indra dan Nikolaus Joaquin. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

BANGKOK – Pasukan bulu tangkis Indonesia mencatatkan hasil positif pada hari kedua Thailand Masters 2026. Sektor ganda putra melalui pasangan Raymond Indra/Nikolaus Joaquin dan Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana, serta ganda putri Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti, sukses mengunci tempat di babak 16 besar setelah menumbangkan lawan masing-masing.

Rangkaian hasil impresif tersebut diraih dalam babak 32 besar Thailand Masters 2026 yang digelar di Nimibutr Stadium, Bangkok, Thailand, Rabu (28/1/2026). Skuad Merah Putih tampil dominan sejak awal laga demi menjaga asa meraih gelar juara di turnamen level Super 300 ini.

1. Perjuangan Raymond/Joaquin dan Dominasi Leo/Bagas

Raymond/Joaquin harus melalui perjuangan ekstra saat menghadapi wakil Taiwan, Chen Cheng Kuan/Lin Bing-Wei. Pada gim pertama, mereka bermain apik dan berhasil unggul 21-17.

Namun, memasuki gim kedua, Raymond/Joaquin sempat kehilangan sentuhan sehingga harus menyerah dengan skor cukup telak 11-21. Beruntung, Raymond/Joaquin mampu bangkit di gim penentuan.

Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana. (Foto: PBSI)
Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana. (Foto: PBSI)

Terbukti, mereka kembali menemukan irama permainan terbaiknya dan menaklukkan Chen/Lin dengan poin 21-14 di gim ketiga. Hasil ini memastikan mereka melaju ke fase selanjutnya.

Di sisi lain, Leo/Bagas tampil luar biasa tanpa hambatan berarti saat melawan wakil Hong Kong, Hung Kuei Chun/Lui Chun Wai. Pada gim pertama, kerja keras mereka membuahkan hasil manis dengan mengamankan poin 21-12 atas pasangan lawan tersebut.

 

