HOME SPORTS NETTING

Hasil Semifinal Thailand Masters 2026: Comeback Gemilang! Amallia/Siti Menuju Final

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 31 Januari 2026 |16:14 WIB
Hasil Semifinal Thailand Masters 2026: Comeback Gemilang! Amallia/Siti Menuju Final
Ganda putri Indonesia, Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti. (Foto: PBSI)
A
A
A

BANGKOK – Ganda putri Indonesia, Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti, menunjukkan mental baja setelah berhasil mengamankan tiket ke partai final Thailand Masters 2026. Sempat tertinggal di gim pembuka, pasangan yang akrab disapa Tiwi/Fadia ini mampu bangkit dan menumbangkan perlawanan sengit wakil Jepang, Kaho Osawa/Mai Tanabe.

Pertandingan itu berlangsung di Nimibutr Stadium, Bangkok, Thailand pada Sabtu (31/1/2026) sore WIB. Tiwi/Fadia berhasil menang dalam laga sengit tiga gim dengan skor 21-23, 21-12, dan 21-15.

Jalannya Pertandingan

Amallia/Siti mencoba mengontrol permainan sejak awal gim pertama. Tetapi, keduanya mendapatkan perlawanan sengit dari Osawa/Tanabe.

Duet Jepang itu bermain efektif untuk mencuri keunggulan. Hasilnya manis, Osawa/Tanabe unggul atas Amallia/Siti pada jeda interval gim pertama dengan skor tipis 11-10.

Amallia Cahaya/Siti Fadia. (Foto: PBSI)
Amallia Cahaya/Siti Fadia. (Foto: PBSI)

Setelah rehat, pertandingan semakin sengit. Walau demikian, Osawa/Tanabe bermain lebih efektif. Akhirnya, unggulan empat turnamen itu sukses mengunci kemenangan pada gim pertama dengan skor 23-21.

 

Halaman:
1 2
