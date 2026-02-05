Hasil Badminton Asia Team Championships 2026: Rachel/Febi Menang Dramatis, Indonesia Samakan Kedudukan 1-1 Lawan Jepang

QINGDAO – Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum mengalahkan Arisa Igarashi/Chiharu Shida dalam tiga gim 21-12, 18-21, dan 23-21. Tim Bulu Tangkis Indonesia menyamakan kedudukan 1-1 dengan Tim Bulu Tangkis Jepang dalam lanjutan Grup X Badminton Asia Championships 2026 (BATC 2026).

Berlaga di Qingdao Conson Gymnasium, Qingdao, China, Kamis (5/2) pagi WIB, Rachel/Febi memulainya dengan baik. Ganda putri Pelatnas Cipayung itu mampu ungguli Igarashi/Shida dengan skor 7-5.

Poin demi poin terus Rachel/Febi curi hingga memimpin interval gim pertama dengan skor telak 11-5. Usai jeda, ganda putri peringkat 36 dunia itu masih mendominasi permainan melawan Igarashi/Shida.

Rachel/Febi memperlebar jarak keunggulannya menjadi 16-10. Pada akhirnya, ganda putri RI itu berhasil menutup gim pertama dengan kemenangan 21-12 atas Igarashi/Shida.

Pada gim kedua, Igarashi/Shida tampil menyengat. Ganda putri Jepang itu unggul telak 8-1 atas Rachel/Febi. Bahkan, mereka berhasil unggul jauh 11-3 di interval gim kedua.

Usai jeda, Rachel/Febi perlahan mampu memangkas ketertinggalannya hingga menjadi 14-15 atas Igarashi/Shida. Bahkan, mereka sukses membalikkan keadaan menjadi unggul 17-16.