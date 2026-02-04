Hasil Tes Pramusim MotoGP 2026 Hari Kedua di Sirkuit Sepang: Joan Mir Paling Cepat, Marc Marquez Terpental dari 10 Besar

SEPANG – Peta persaingan di Sirkuit Sepang kembali bergejolak pada hari kedua tes pramusim MotoGP 2026. Pembalap Honda HRC Castrol, Joan Mir, sukses merebut status tercepat dalam sesi Rabu (4/2/2026), mengungguli catatan waktu Marc Marquez yang pada hari sebelumnya memimpin klasemen namun kini terpental dari 10 besar.

Pada tes hari pertama, Marc Marquez menjadi tercepat. Hal itu setelah dia mencatatkan peroleh waktu 1 menit 57,018 detik. Namun, di hari kedua ini ia harus puas berada di peringkat 15.

Sementara itu, Joan Mir berhasil menjadi tercepat dengan catatan waktu 1 menit 56,874 detik. Di posisi kedua ada pembalap Pertamina VR46, Franco Morbidelli dengan waktu 1 menit 56,983 detik.

1. Persaingan Sengit Barisan Depan

Sementara itu, rekan setim Franco Morbidelli, Fabio Di Giannantonio di posisi ketiga dengan catatan waktu 1 menit 57,049 detik. Pembalap Red Bull KTM membuntuti di peringkat keempat dengan waktu 1 menit 57,116 detik.

Pembalap Red Bull KTM lainnya, Maverick Vinales tampil cukup apik meskipun hanya berada di posisi kelima. Dia mencatatkan waktu 1 menit 57,126 detik.

Joan Mir. (Foto: Instagram/hrc_castrol)

2. Persiapan Menuju Seri Pembuka Thailand

Tes pramusim di Sirkuit Sepang sebagai persiapan para pembalap menatap MotoGP 2026. Tentunya, setiap tim memanfaatkan untuk menguji coba komponen baru dan menyempurnakan setelan motor.