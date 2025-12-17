Advertisement
HOME SPORTS NETTING

4 Negara yang Kirim Pemain Terbanyak di BWF World Tour Finals 2025, Nomor 1 Turunkan 9 Wakil!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 17 Desember 2025 |20:32 WIB
4 Negara yang Kirim Pemain Terbanyak di BWF World Tour Finals 2025, Nomor 1 Turunkan 9 Wakil!
Ganda campuran Indonesia, Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta. (Foto: PBSI)
ADA 6 negara yang kirim pemain terbanyak di BWF World Tour Finals 2025 yang menarik untuk diketahui. Bahkan salah satunya menurunkan 9 wakil di turnamen bulu tangkis bergengsi akhir tahun tersebut.

Indonesia pun menjadi salah satu negara yang mengirimkan pemain terbanyak di BWF World Tour Finals 2025. Tentu harapannya para wakil Tanah Air bisa bersinar dan pulang dengan banyak gelar juara dari turnamen yang digelar di Hangzhou, China, pada 17-21 Desember 2025 tersebut.

Berikut 4 Negara yang Kirim Pemain Terbanyak di BWF World Tour Finals 2025:

1. China (9 Wakil)

li shi feng
li shi feng

China menjadi negara dengan pemain terbanyak di BWF World Tour Finals 2025. Tuan rumah BWF World Tour Finals 2025 itu memiliki 9 wakil.

Hebatnya, China menjadi satu-satunya negara yang memiliki perwakilan di lima sektor yang dipertandingkan di BWF World Tour Finals 2025. Dengan rincian dua di sektor tunggal putra, dua tunggal putri, satu ganda putra, dua ganda putri, dan dua ganda campuran.

2. Jepang (6 Wakil)

Akane Yamaguchi (Foto: BWF)
Akane Yamaguchi (Foto: BWF)

Lalu di urutan kedua ada Jepang yang mengirimkan enam perwakilan di BWF World Tour Finals 2025. Satu tunggal putra, dua tunggal putri, dua ganda putri, dan satu ganda campuran.

Jepang tak memiliki perwakilan sama sekali di sektor ganda putra. Total enam wakil yang dikirimkan pun tak ada yang masuk ke dalam unggulan pertama atau kedua.

 

