HOME SPORTS NETTING

Jadi Penentu Medali Emas Bulu Tangkis SEA Games 2025, Moh Zaki Ubaidillah: Alhamdulillah!

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 12 Desember 2025 |01:14 WIB
Moh Zaki Ubaidillah jadi penentu raihan medali emas Tim bulu tangkis Indonesia di SEA Games 2025 (Foto: PBSI)
Moh Zaki Ubaidillah jadi penentu raihan medali emas Tim bulu tangkis Indonesia di SEA Games 2025 (Foto: PBSI)
A
A
A

PATHUM THANI – Moh Zaki Ubaidillah jadi penentu raihan medali emas Tim bulu tangkis Indonesia di SEA Games 2025. Ia pun bersyukur bisa menyumbang satu keping untuk Kontingen Indonesia.

Indonesia menyabet satu emas dari cabang olahraga (cabor) bulu tangkis SEA Games 2025 nomor beregu putra. Di partai final, mereka mengalahkan Tim bulu tangkis Malaysia 3-0 di Thammasat University Rangsit Campus, Pathum Tani, Thailand, Rabu 10 Desember 2025 sore WIB.

1. Bermain Lepas

Moh Zaki Ubaidillah. (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad)

Dalam laga tersebut, Indonesia bermain lepas sejak laga pertama. Alwi Farhan (tunggal putra) dan Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani (ganda putra) berhasil membuat Merah Putih unggul 2-0.

Ubed -sapaan akrab Zaki Ubaidillah- menjadi penentu kemenangan. Ia sukses menumbangkan tunggal putra Malaysia, Justin Hoh, dalam dua gim langsung dengan skor 21-12 dan 21-14.

2. Senang Jadi Penentu Kemenangan

Usai laga, Ubed mengaku sangat senang bisa menjadi penentu kemenangan Indonesia atas Malaysia. Ia mengungkapkan sempat terbawa ego di poin-poin akhir.

"Pastinya cukup senang, alhamdulillah juga bersyukur sudah diberikan kemenangan tanpa cedera dan bisa bermain cukup baik tadi," kata Ubed dikutip dari rilis resmi PBSI, Jumat (12/12/2025).  

 

Telusuri berita Sport lainnya
