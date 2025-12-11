Klasemen Sementara Perolehan Medali SEA Games 2025, Kamis 11 Desember 2025 Pukul 07.00 WIB: Indonesia Pepet Thailand!

KLASEMEN sementara perolehan medali SEA Games 2025, Kamis 11 Desember 2025 pukul 07.00 WIB menarik diulas. Sebab, kontingen Indonesia memepet tuan rumah, Thailand.

Thailand sendiri kukuh di puncak klasemen perolehan medali. Sementara Indonesia mengekor di posisi kedua usai total mengantogi 21 medali sejauh ini.

1. Pepet Thailand

Ya, prestasi ciamik langsung diukir kontingen Indonesia sehari setelah SEA Games 2025 resmi dibuka. Kemarin, total ada 21 medali langsung yang bisa diraih kontingen Merah Putih.

Bahkan, lima medali di antaranya merupakan medali emas. Salah satu medali emas dipersembahkan oleh tim bulu tangkis putra Indonesia. Mereka naik podium tertinggi setelah kalahkan Malaysia 3-0 di final.

Selain 5 medali emas, ada juga 9 medali perak dan 7 perunggu yang sudah diraih kontingen Indonesia. tentunya, perolehan medali Tanah Air diharapkan bisa terus bertambah.

Dengan koleksi medali tersebut, Indonesia pepet Thailand di klasemen sementara perolehan medali SEA Games 2025. Thailand sendiri ada di puncak klasemen dengan 42 medali. Rinciannya, ada 19 emas, 13 perak, dan 10 perunggu.