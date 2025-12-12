Erick Thohir Bersyukur Bulu Tangkis Indonesia Sumbang 1 Emas di SEA Games 2025 lewat Beregu Putra

Erick Thohir bersyukur bulu tangkis merebut satu medali emas dari dua keping yang ditargetkan di SEA Games 2025 (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad AlAs)

MENPORA RI, Erick Thohir, bersyukur cabang olahraga (cabor) bulu tangkis menyumbang satu medali emas di SEA Games 2025 lewat beregu putra. Setidaknya, setengah dari target yang dibebankan Kemenpora RI sudah tercapai.

Tim bulu tangkis Indonesia berhasil mengalahkan Tim bulu tangkis Malaysia (3-0) di partai final cabor bulu tangkis SEA Games Thailand 2025 nomor beregu putra. Pertandingan itu digelar di Thammasat University Rangsit Campus, Pathum Tani, Thailand, Rabu 10 Desember 2025 sore WIB.

1. Bermain Lepas

Dalam laga tersebut, Indonesia bermain lepas sejak laga pertama. Alwi Farhan (tunggal putra), Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani (ganda putra), dan Moh Zaki Ubaidillah (tunggal putra) berhasil menuntaskan laga dengan tiga kemenangan.

Hasil ini tentu membanggakan bagi Indonesia. Sebab, mereka berhasil mempertahankan status juara bertahan di multi-ajang olahraga itu.

2. Berterima Kasih

Menpora Erick pun berterima kasih atas perjuangan Alwi Farhan dan kolega. Ia bersyukur setidaknya satu target emas berhasil diraih.

"Alhamdulillah Tim Bulu Tangkis Putra Indonesia berhasil meraih medali emas dalam nomor Bulu Tangkis Beregu Putra SEA Games 2025 di Thailand,” tulis Erick dalam unggahan di akun Instagram pribadinya @erickthohir, dikutip Jumat (12/12/2025).