Hasil Badminton Asia Team Championships 2026: Thalita Wiryawan Kalah, Tim Putri Indonesia Tertinggal 0-1 dari Jepang

QINGDAO – Thalita Ramadhani Wiryawan menelan kekalahan dari Riko Gunji 14-21 dan 16-21. Alhasil, Tim Bulu Tangkis Indonesia tertinggal 0-1 dari Tim Bulu Tangkis Jepang di laga terakhir Grup X Badminton Asia Team Championships 2026 (BATC 2026) sektor putri.

Berlaga di Qingdao Conson Gymnasium, Qingdao, China, Kamis (5/2) pagi WIB, Thalita tidak memulai dengan baik. Ia harus tertinggal 5-7 dari Gunji.

Thalita terlihat kesulitan mengembangkan permainannya hingga tertinggal 6-11 dari Gunji di interval gim pertama. Pemain 18 tahun itu mencoba bangkit mengejar ketertinggalan usai jeda interval.

Tapi, Thalita malah semakin tertinggal dengan skor 10-16. Pada akhirnya, ia harus menelan kekalahan dari Gunji di gim pertama dengan skor 14-21.

Pada gim kedua, Thalita memberikan perlawanan sengit hingga mampu menyamakan kedudukan menjadi 8-8. Tapi, Gunji berhasil keluar dari tekanan yang diberikan wakil Indonesia tersebut.