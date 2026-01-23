Bali United vs Semen Padang: Misi Johnny Jansen Antar Serdadu Tridatu Lanjutkan Tren Positif di Super League 2025-2026

Johnny Jansen siap antar Bali United menang atas Semen Padang di lanjutan pekan ke-18 Super League 2025-2026. (Foto: Laman resmi Bali United)

PELATIH Bali United Johnny Jansen menargetkan tiga poin saat timnya melawan Semen Padang dalam lanjutan pekan ke-18 Super League 2025-2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu 24 Januari 2026 pukul 15.30 WIB.

Saat ini Laskar Serdadu Tridatu -julukan Bali United- berada di posisi delapan klasemen sementara Super League 2025-2026 dengan 27 poin. Sementara itu, Semen Padang tertahan di peringkat 17 dengan 10 poin.

Bali United tak terkalahkan dalam enam laga terakhir Super League 2025-2026. (Foto: Instagram/baliunitedfc)

1. Johnny Jansen Pantang Remehkan Semen Padang

Johnny Jansen mengatakan Bali United tidak akan memandang remeh Semen Padang. Ia akan berusaha melanjutkan rekor nirbobol yang diraih anak asuhnya dalam enam laga terakhir.

Berturut-turut dalam enam laga terakhir, Bali United bermain 0-0 dengan Persis Solo, menang 1-0 atas Borneo FC, PSBS Biak (3-0), Dewa United (0-0), Arema FC (1-0) dan PSM Makassar (2-0).

"Pertandingan besok tidak akan mudah dan kami ingin kembali meraih kemenangan. Mengingat 6 laga terakhir kami bisa meraih 4 kemenangan dan 2 hasil imbang," kata Johnny Jansen, Okezone mengutip dari laman resmi Bali United, Jumat (23/1/2026).

"Kami pun ingin meraih kembali kemenangan kami," lanjut eks pelatih PEC Zwolle ini.