HOME SPORTS NETTING

Atlet Bulu Tangkis PB Djarum Diguyur Bonus Rp512 Juta Setelah Berprestasi di Ajang Nasional dan Internasional

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 29 Januari 2026 |02:05 WIB
Atlet Bulu Tangkis PB Djarum Diguyur Bonus Rp512 Juta Setelah Berprestasi di Ajang Nasional dan Internasional
Atlet PB Djarum terima total bonus tembus Rp512 juta. (Foto: Andri Bagus/Okezone)
A
A
A

SEDERET atlet bulu tangkis PB Djarum berprestasi dalam pentas nasional dan internasional sepanjang 2025. Karena itu, para atlet mendapatkan bonus dengan total Rp 512.700.000 dari Bakti Olahraga Djarum Foundation.

Bonus itu sebagai bentuk apresiasi kepada prestasi atlet sepanjang 2025. Berbagai pencapaian tersebut di antaranya ialah Juara Kejurnas PBSI 2025 Tunggal Putri, Ganda Putri, Ganda Campuran, serta atlet peringkat 15 dan 39 BWF per 31 Desember 2025. 

Atlet PB Djarum terima total bonus tembus Rp512 juta

Apresiasi juga diberikan kepada 47 atlet berprestasi U-17 dan U-19 tahun 2025. Selain Itu, atlet Muda PB Djarum berprestasi Terbaik 2025 disabet Salsabila Zahra Aulia.

1. PB Djarum Sukses Regenerasi Pemain

Manajer Tim PB Djarum, Fung Permadi menilai prestasi gemilang para atlet muda menjadi bukti nyata keberhasilan regenerasi klub. Ia mengatakan pihaknya proaktif mencari dan membentuk talenta muda sejak tahap awal. 

“Melihat keberanian dan performa atlet muda di lapangan, saya semakin percaya diri dengan jalur pembinaan yang kami jalankan. Mereka tidak hanya siap menghadapi kompetisi domestik, tapi juga punya kapasitas untuk bersaing di level dunia," kata Fung Permadi dalam konferensi pers, Rabu 28 Januari 2026.

"Semua ini adalah hasil dari latihan disiplin, evaluasi rutin, dan keberanian mereka untuk lompat usia saat kompetisi. Kami akan terus mengasah fondasi ini agar PB Djarum tetap melahirkan juara-juara yang siap bersinar di panggung dunia,” sambung Fung Permadi.

 

