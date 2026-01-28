Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Ganda Tengil asal Denmark Kim Astrup/Anders Rasmussen, Kagum dan Sebut The Daddies sebagai Legenda Bulu Tangkis

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 28 Januari 2026 |14:57 WIB
Kisah Ganda Tengil asal Denmark Kim Astrup/Anders Rasmussen, Kagum dan Sebut The Daddies sebagai Legenda Bulu Tangkis
Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen bersama Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan. (Foto: Instagram/kimastrup)
A
A
A

DUNIA bulu tangkis internasional mengenal Kim Astrup dan Anders Skaarup Rasmussen sebagai sosok yang penuh warna. Ganda putra papan atas asal Denmark ini kerap dijuluki Duo Tengil karena aksi-aksi provokatif dan selebrasi jenaka yang sering kali memancing emosi lawan di atas lapangan.

Namun, segala bentuk ketengilan itu seolah menguap tak berbekas setiap kali mereka berhadapan dengan pasangan legendaris Indonesia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan.

Penghormatan luar biasa ini kembali memuncak saat Hendra Setiawan memutuskan untuk gantung raket usai gelaran Indonesia Masters 2025. Bagi Astrup dan Rasmussen, sosok yang akrab disapa The Daddies tersebut bukan sekadar rival berat, melainkan guru dan inspirasi terbesar dalam karier profesional mereka.

1. Hilangnya Selebrasi Ikonik

Sikap santun yang ditunjukkan Astrup/Rasmussen paling membekas saat keduanya bentrok dengan Ahsan/Hendra di semifinal Arctic Open beberapa waktu lalu. Biasanya, pasangan peringkat tiga dunia ini tidak segan melakukan dansa ikonik atau gestur provokatif yang sering membuat lawan merasa jengkel. Namun, saat berhadapan dengan The Daddies, pemandangan itu hilang sepenuhnya.

Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen
Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen

Usai memastikan kemenangan dua gim langsung (21-19, 21-12), Astrup/Rasmussen justru memilih sikap elegan. Alih-alih berdansa, mereka hanya berpelukan singkat dan segera menghampiri net untuk bersalaman dengan penuh takzim kepada Ahsan dan Hendra.

Anders Rasmussen bahkan hanya terlihat memegang kepala dengan raut wajah lega, sebuah ekspresi syukur murni karena berhasil melewati tantangan dari sang maestro tanpa perlu melakukan aksi berlebihan yang bisa merusak suasana sportivitas.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/40/3197883/alwi_farhan-VhJ1_large.jpg
Gen Z Bikin Gebrakan di Istora, Para Pemain Ungkap Ada Sebuah Pesan Rahasia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/40/3197695/alwi_farhan_juara_indonesia_masters_2026-dQiV_large.jpg
Alwi Farhan Juara, PBSI Syukuri Hasil Atlet-Atlet Pelatnas Cipayung di Indonesia Masters 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/40/3197636/alwi_farhan_lolos_semifinal_indonesia_masters_2026_secara_meyakinkan_humas_pp_pbsi-CTek_large.jpg
Alwi Farhan Juara Thailand Masters 2026 Setelah Berjaya di Indonesia Masters 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/40/3197588/alwi_farhan-aPIL_large.jpg
5 Fakta Alwi Farhan Juara Indonesia Masters 2026, Nomor 1 Ikuti Jejak Anthony Ginting dan Jonatan Christie!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/40/3197562/alwi_farhan_juara_indonesia_masters_2026_okezone-yNmI_large.jpg
Alwi Farhan Juara Indonesia Masters 2026, Pelatih Indra Wijaya: Performa Terbaik Keluar Semua!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/40/3197462/putri_kusuma_wardani-NURg_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Putri KW yang Gagal Tuntaskan Rasa Penasaran di Indonesia Masters 2026
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement