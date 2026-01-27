3 Pembalap Top yang Jadi Pesaing Terkuat Marc Marquez di MotoGP 2026, Nomor 1 sang Adik Sendiri

ADA 3 pembalap top yang jadi pesaing terkuat Marc Marquez di MotoGP 2026 yang menarik untuk dibahas. Ya, Marc Marquez menyadari betul mempertahankan takhta juara dunia di MotoGP 2026 bukanlah perkara mudah.

Meski sukses mengunci gelar juara kelas premier ketujuhnya pada musim 2025 bersama Ducati Lenovo, pembalap berjuluk The Baby Alien ini memprediksi persaingan akan jauh lebih sengit, terutama karena kondisi fisiknya yang belum 100 persen pulih pasca-cedera bahu di MotoGP Mandalika 2025 pada Oktober 2025 lalu.

"Setiap tahun itu berbeda. Entah sebagus apa Anda di musim sebelumnya, tidak berarti tahun depan akan sama atau bahkan lebih bagus," papar Marquez melalui Crash.

Marquez pun bersiap bekerja ekstra keras selama musim dingin untuk menghadapi tekanan besar dari para rival yang kini menjadikannya sasaran utama untuk dikalahkan.

Menatap musim baru yang akan diawali dengan tes pramusim di Sepang pada Februari mendatang, pembalap berusia 32 tahun ini secara terbuka menunjuk tiga sosok yang akan menjadi batu sandungan utamanya. Lantas siapa saja mereka?

Nerikut 3 Pembalap Top yang Jadi Pesaing Terkuat Marc Marquez di MotoGP 2026:

1. Alex Marquez (Gresini Ducati)

Alex Marquez. (Foto: MotoGP)

Nomor satu yang paling diwaspadai Marquez justru datang dari lingkaran keluarga setara, yakni adiknya sendiri. Kesuksesan Alex mengakhiri musim 2025 di posisi kedua klasemen menjadi bukti nyata bahwa sang adik telah bertransformasi menjadi rival yang sangat diperhitungkan di lintasan.