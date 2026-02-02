Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Resmi! Anthony Ginting dan Siti Fadia Jadi Kapten Indonesia di Badminton Asia Team Championships 2026

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 02 Februari 2026 |13:47 WIB
Resmi! Anthony Ginting dan Siti Fadia Jadi Kapten Indonesia di Badminton Asia Team Championships 2026
Anthony Sinisuka Ginting dan Siti Fadia Silva Ramadhanti. (Foto: PBSI)
DUA pebulu tangkis Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting dan Siti Fadia Silva Ramadhanti, resmi ditunjuk jadi kapten tim bulu tangkis Indonesia di Badminton Asia Team Championships 2026. Pengumuman itu disampaikan resmi PBSI lewat unggahan di akun media sosial resminya @badminton.ina.

Ajang Badminton Asia Team Championships 2026 memang akan segera bergulir. Tepatnya, turnamen beregu putra dan putri itu akan digelar di Qingdao, China, pada 3-8 Februari 2026.

Anthony Sinisuka Ginting. (Foto: PBSI)

1. Ditunjuk Jadi Kapten

Jelang bergulirnya Badminton Asia Team Championships 2026 yang dimulai besok, PBSI tak hanya persiapkan skuadnya. Mereka juga sudah tunjuk siapa saja yang akan mengemban tugas sebagai kapten.

Untuk tim bulu tangkis putra, Anthony Ginting ditunjuk jadi kapten. Dia memang jadi salah satu pemain senior yang diboyong ke dalam skuad Badminton Asia Team Championships 2026.

Kemudian, di tim putri, Siti Fadia ditunjuk jadi kapten. Fadia sendiri memang jadi salah satu pemain andalan Indonesia di sektor ganda, utamanya ganda putri. Dia terus berkiprah manis.

Teranyar, Fadia baru saja merebut gelar juara di Thailand Masters 2026. Gelar ini diraih dengan tandem barunya, yakni Amallia Cahaya Pratiwi.

“’Mari kita tulis ulang sebagian sejarah, ya?’ - Captain Marvel,” tulis PBSI dalam unggahannya, dikutip Senin (2/2/2026).

“Anthony Sinisuka Ginting dan Siti Fadia Silva Ramadhanti ditunjuk menjadi kapten beregu putra dan beregu putri ajang Kejuaraan Asia Beregu 2026. Selamat bertugas, semoga sukses!” lanjutnya.

 

