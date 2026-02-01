Pebulu Tangkis Indonesia Borong 4 Gelar di Thailand Masters 2026?

PEBULU tangkis Indonesia borong empat gelar di Thailand Masters 2026? Final Thailand Masters 2026 akan dilangsungkan di Nimibutr Stadium, Bangkok, Thailand pada Minggu (1/2/2026) mulai pukul 12.00 WIB.

Dari lima nomor final yang dipertandingkan, Indonesia mengirimkan enam wakil di empat final berbeda! Lantas, di nomor apa saja?

1. All Indonesian Final di 2 Nomor

Raymond Indra/Nikolaus Joaquin siap juara Thailand Masters 2026. (Foto: PBSI)

Dari lima nomor, dua nomor final di antaranya tercipta All Indonesian Final, yakni ganda putra dan campuran. Raymond Indra/Nikolaus Joaquin vs Leo Rolly/Bagas Maulana bentrok di nomor ganda putra.

Sementara di nomor ganda campuran mempertemukan Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil vs Bobby Setiabudi/Melati Daeva Oktavianti. Raymond Indra/Nikolaus Joaquin dalam kepercayaan diri tinggi karena pekan lalu juga lolos ke final Indonesia Masters 2026 meski berujung kekalahan.

Sementara Leo Rolly pernah juara Thailand Masters 2023. Bedanya, saat itu Leo Rolly masih berpasangan dengan Daniel Marthin. Melihat kondisi terkini, final ganda putra diyakini berlangsung sengit.

Di nomor ganda campuran, Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil vs Bobby Setiabudi/Melati Daeva Oktavianti bersiap mencetak sejarah. Siapa pun yang menang tercatat sebagai pebulu tangkis pertama Indonesia yang juara Thailand Masters di nomor ganda campuran.