4 Sejarah yang Dicetak Pebulu Tangkis Indonesia di Thailand Masters 2026, Nomor 1 Bikin Bangga!

SEBANYAK 4 sejarah yang dicetak pebulu tangkis Indonesia di Thailand Masters 2026 akan diulas Okezone. Thailand Masters 2026 akan menggelar partai puncak di Nimibutr Stadium, Bangkok, Thailand pada Minggu (1/2/2026) mulai pukul 12.00 WIB.

Sebelum final digelar, wakil-wakil Indonesia ternyata sudah membuat sejarah di Thailand Masters 2026. Apa saja?

Berikut 4 sejarah yang dicetak pebulu tangkis Indonesia di Thailand Masters 2026:

1. Juara Umum

Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana lolos ke final Thailand Masters 2026. (Foto: PBSI)

Sejak Thailand Masters digelar pada 2016, ini merupakan yang pertama Indonesia keluar sebagai juara umum ajang tahunan ini. Indonesia dipastikan menyabet minimal dua gelar karena tercipta All Indonesian Final di nomor ganda putra dan ganda campuran.

Di nomor ganda putra tercipta laga Raymond Indra/Nikolaus Joaquin vs Leo Rolly/Bagas Maulana. Sementara di nomor ganda campuran mempertemukan Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil vs Bobby Setiabudi/Melati Daeva Oktavianti.

Koleksi dua gelar milik Indonesia tidak mungkin dilewati wakil negara lain. Bahkan, Indonesia berpeluang menambah pundi-pundi gelar karena memiliki wakil di final nomor tunggal putra dan ganda putri.

2. All Indonesian Final Pertama

Raymond Indra/Nikolaus Joaquin siap juara Thailand Masters 2026. (Foto: PBSI)

Baru di edisi ini, ada dua wakil Indonesia yang bertemu di partai puncak, yakni Raymond Indra/Nikolaus Joaquin vs Leo Rolly/Bagas Maulana dan Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil vs Bobby Setiabudi/Melati Daeva Oktavianti. Sebelum ini, tidak pernah ada wakil Indonesia yang bentrok di partai puncak Thailand Masters.