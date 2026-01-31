Hasil Lengkap Semifinal Thailand Masters 2026: Indonesia Dipastikan Bawa Pulang 2 Gelar!

Simak hasil lengkap semifinal Thailand Masters 2026 di mana Indonesia akan jadi juara umum (Foto: X/@INABadminton)

BANGKOK – Hasil lengkap semifinal Thailand Masters 2026 untuk wakil Indonesia sudah diketahui. Dua gelar akan diamankan dari sektor ganda putra dan ganda campuran!

Semifinal Thailand Masters 2026 digelar di Nimibutr Arena, Bangkok, Thailand, Sabtu (31/1/2026) siang hingga malam WIB. Sepuluh wakil Indonesia berlaga di turnamen berlevel Super 300 itu.

1. Final Ganda Putra

Ganda putri Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari mengawali perjuangan hari ini. Sayangnya, pasangan Pelatnas PBSI itu kalah dari Bao Li Jing/Li Yi Jing, 11-21, 21-16, dan 15-21.

Namun, Indonesia memiliki satu wakil di final ganda putri. Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti menang 21-23, 21-12, dan 21-15, atas Kaho Osawa/Mai Tanabe di babak semifinal.

Gelar juara dipastikan hadir dari ganda putra. Raymond Indra/Nicolaus Joaquin sukses mengalahkan Hu Ke Yuan/Lin Xiang Yi, 21-16 dan 21-15. Sementara, Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana menang atas Muhammad Rian Ardianto/Rahmat Hidayat, 21-8 dan 21-18.

Tunggal putra mengirimkan satu wakil ke final. Moh Zaki Ubaidillah berhasil mengalahkan kompatriot sekaligus seniornya, Alwi Farhan, lewat dua gim langsung 21-18 dan 21-14.