Hasil Semifinal Thailand Masters 2026: Bungkam Rian/Rahmat, Leo/Bagas Tembus Final

Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana melaju ke final Thailand Masters 2026 usai membungkam pasangan Indonesia lainnya (Foto: X/@INABadminton)

BANGKOK – Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana berhasil lolos ke final Thailand Masters 2026 Super 300. Di babak semifinal, mereka mengalahkan Muhammad Rian Ardianto/Rahmat Hidayat 21-8 dan 21-18.

Bermain di Nimibutr Arena, Bangkok, Thailand, Sabtu (31/1/2026) sore WIB, Leo/Bagas trengginas sejak awal pertandingan gim pertama. Mereka mendominasi dengan permainan cepat dan pukulan menyilang.

Pada jeda interval gim pertama, Leo/Bagas berhasil unggul dengan skor meyakinkan 11-5. Setelah jeda, Rian/Rahmat masih kesulitan untuk mengembangkan permainan.

Skema permainan mereka masih belum bisa mengejar ketertinggalan. Leo/Bagas terus menjaga keunggulan dengan pukulan menyilang dan sergapan cepat.

Akhirnya, Leo/Bagas sukses mengamankan kemenangan atas Rian/Rahmat dengan skor 21-8. Memasuki gim kedua, Leo/Bagas langsung dihujani serangan Rian/Rahmat.