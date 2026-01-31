Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Semifinal Thailand Masters 2026: Bungkam Rian/Rahmat, Leo/Bagas Tembus Final

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 31 Januari 2026 |16:47 WIB
Hasil Semifinal Thailand Masters 2026: Bungkam Rian/Rahmat, Leo/Bagas Tembus Final
Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana melaju ke final Thailand Masters 2026 usai membungkam pasangan Indonesia lainnya (Foto: X/@INABadminton)
A
A
A

BANGKOK – Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana berhasil lolos ke final Thailand Masters 2026 Super 300. Di babak semifinal, mereka mengalahkan Muhammad Rian Ardianto/Rahmat Hidayat 21-8 dan 21-18.

Bermain di Nimibutr Arena, Bangkok, Thailand, Sabtu (31/1/2026) sore WIB, Leo/Bagas trengginas sejak awal pertandingan gim pertama. Mereka mendominasi dengan permainan cepat dan pukulan menyilang.

Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana. (Foto: PBSI)

Pada jeda interval gim pertama, Leo/Bagas berhasil unggul dengan skor meyakinkan 11-5. Setelah jeda, Rian/Rahmat masih kesulitan untuk mengembangkan permainan.

Skema permainan mereka masih belum bisa mengejar ketertinggalan. Leo/Bagas terus menjaga keunggulan dengan pukulan menyilang dan sergapan cepat.

Akhirnya, Leo/Bagas sukses mengamankan kemenangan atas Rian/Rahmat dengan skor 21-8. Memasuki gim kedua, Leo/Bagas langsung dihujani serangan Rian/Rahmat.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/40/3198743/amallia_cahaya_bersama_siti_fadia-XD6u_large.jpg
Hasil Semifinal Thailand Masters 2026: Comeback Gemilang! Amallia/Siti Menuju Final
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/40/3198726/raymond_indra_dan_nikolaus_joaquin-XtqG_large.jpg
Hasil Semifinal Thailand Masters 2026: Tampil Perkasa Lawan Duet China, Raymond/Joaquin Segel Tiket Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/40/3198722/febriana_dwipuji_bersama_meilysa_trias-89QB_large.jpg
Hasil Semifinal Thailand Masters 2026: Langkah Febriana/Meilysa Dihentikan Wakil China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/40/3198675/alwi_farhan-rx1A_large.jpg
Jadwal 10 Wakil Indonesia di Semifinal Thailand Masters 2026 Hari Ini: Tiga Tiket Final Sudah Dipastikan Milik Tim Merah-Putih!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/40/3198614/bobby_dan_melati_lolos_semifinal_thailand_masters_2026_inabadminton-9Fpu_large.jpg
Hasil Perempatfinal Thailand Masters 2026: 3 Ganda Campuran Indonesia Melenggang ke Semifinal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/40/3198591/raymond_indra_dan_nikolaus_joaquin_lolos_semifinal_thailand_masters_2026_inabadminton-u89S_large.jpg
Hasil Perempatfinal Thailand Masters 2026: Raymond Indra/Nikolaus Joaquin ke Semifinal, Prahdiska Bagas Tersingkir
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement