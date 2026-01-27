Hasil Thailand Masters 2026: Febriana/Meilysa dan Rian/Rahmat Kompak Lolos!

BANGKOK – Hasil Thailand Masters 2026 Super 300 yang melibatkan tiga wakil Indonesia sudah diketahui. Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinnara Nastine kandas tapi Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari dan Muhammad Rian Ardianto/Rahmat Hidayat melaju ke 16 besar.

Bermain di Nimibutr Stadium, Bangkok, Thailand, Selasa (27/1/2026) malam WIB, Isyana/Rinjani kalah dari Kim Yu Jung/Lee Yu Lim. Sementara, Febriana/Meilysa menang atas Ashwini Bhat K/Shikha Gautam dan Rian/Rahmat menyisihkan Choi Sol Gyu/Goh V Shem.

Isyana/Rinjani menelan kekalahan dalam dua gim langsung dengan skor 11-21, 17-21. Pasangan ganda putri Pelatnas PBSI itu angkat koper dari turnamen berlevel Super 300 tersebut.

Sementara, hasil manis diukir Ana/Trias. Mereka boleh dibilang cukup mudah menumbangkan pasangan India tersebut.

Pasalnya, Ana/Trias menang dalam dua gim langsung dengan skor 21-14, 21-12. Kemenangan itu membawa mereka lolos ke 16 besar.

Di babak tersebut, Ana/Trias akan menghadapi Lanny Tria Mayasari/Apriyani Rahayu. Kompatriotnya itu menang mudah Natasja P. Anthonisen/Amalie Cecilie Kudsk dengan skor 21-14 dan 21-14.