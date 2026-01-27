Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Thailand Masters 2026: Febriana/Meilysa dan Rian/Rahmat Kompak Lolos!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 27 Januari 2026 |21:04 WIB
Hasil Thailand Masters 2026: Febriana/Meilysa dan Rian/Rahmat Kompak Lolos!
Hasil Thailand Masters 2026 Super 300 yang melibatkan tiga wakil Indonesia sudah diketahui termasuk Febriana/Meilysa (Foto: X/@INABadminton)
A
A
A

BANGKOK – Hasil Thailand Masters 2026 Super 300 yang melibatkan tiga wakil Indonesia sudah diketahui. Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinnara Nastine kandas tapi Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari dan Muhammad Rian Ardianto/Rahmat Hidayat melaju ke 16 besar.

Bermain di Nimibutr Stadium, Bangkok, Thailand, Selasa (27/1/2026) malam WIB, Isyana/Rinjani kalah dari Kim Yu Jung/Lee Yu Lim. Sementara, Febriana/Meilysa menang atas Ashwini Bhat K/Shikha Gautam dan Rian/Rahmat menyisihkan Choi Sol Gyu/Goh V Shem.

Isyana Syahira/Rinjani Kwinnara. (Foto: PBSI)

Isyana/Rinjani menelan kekalahan dalam dua gim langsung dengan skor 11-21, 17-21. Pasangan ganda putri Pelatnas PBSI itu angkat koper dari turnamen berlevel Super 300 tersebut.

Sementara, hasil manis diukir Ana/Trias. Mereka boleh dibilang cukup mudah menumbangkan pasangan India tersebut. 

Pasalnya, Ana/Trias menang dalam dua gim langsung dengan skor 21-14, 21-12. Kemenangan itu membawa mereka lolos ke 16 besar.

Di babak tersebut, Ana/Trias akan menghadapi Lanny Tria Mayasari/Apriyani Rahayu. Kompatriotnya itu menang mudah Natasja P. Anthonisen/Amalie Cecilie Kudsk dengan skor 21-14 dan 21-14.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/40/3197892/thalita_ramadhani-bHTW_large.jpg
Hasil Kualifikasi Thailand Masters 2026: 4 Wakil Indonesia Kandas, Hanya Thalita yang Tersisa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/40/3197839//apriyani_rahayu_operasi_lutut_pada_8_oktober_2024_atau_setelah_olimpiade_paris_2024_rapriyanig-nyEO_large.jpg
Kisah Perjuangan Apriyani Rahayu Bangkit dari Cedera Kelar Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/40/3197636//alwi_farhan_lolos_semifinal_indonesia_masters_2026_secara_meyakinkan_humas_pp_pbsi-CTek_large.jpg
Alwi Farhan Juara Thailand Masters 2026 Setelah Berjaya di Indonesia Masters 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/40/3196844//jafar_dan_felisha_lolos_ke_perempatfinal_indonesia_masters_2026_inabadminton-LFw5_large.jpg
Hasil 16 Besar Indonesia Masters 2026: Jafar/Felisha Menangi Perang Saudara, Ana/Trias Tumbang dari Ganda Putri Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/40/3196378//jonatan_christie_dan_anthony_sinisuka_ginting-jC1R_large.jpg
5 Pebulu Tangkis Indonesia Terakhir yang Juara Indonesia Masters, Nomor 1 Jonatan Christie!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/40/3195012//febriana_dwipuji_kusuma_dan_meilysa_trias_puspitasari_dinilai_bagus_oleh_karel_mainaky-vOgz_large.jpg
Progres Febriana/Meilysa Dinilai Bagus, Pelatih Targetkan Juara Indonesia Masters 2026
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement