Alwi Farhan Pantang Gentar Hadapi Unggulan 1 di Semifinal Swiss Open 2026

BASEL – Alwi Farhan tidak merasa gentar akan menghadapi unggulan pertama Li Shifeng di semifinal Swiss Open 2026. Ia menyiapkan yang terbaik untuk pertandingan nanti.

Alwi memastikan tiket semifinal setelah berhasil mengalahkan Jason Gunawan asal Hong Kong di St. Jakobshalle, Basel, Jumat 13 Maret 2026 malam WIB. Tunggal putra nomor satu Pelatnas PBSI Cipayung itu menang dua gim langsung dengan skor 21-14 dan 21-15.

“Alhamdulillah, semua berkat kerja keras. Bukan hanya diri saya, tapi juga pelatih, tim pendukung, dan juga doa orang tua saya,” kata Alwi dalam keterangan PBSI, Sabtu (14/3/2026).

1. Ingin Lebih

Kendati demikian, Alwi masih ingin lebih. Ia menyadari rintangan yang akan di babak semifinal akan sangat berat karena berjumpa Li. Namun, pria asal Solo itu menegaskan akan menampilkan performa terbaiknya demi menjungkalkan pemain unggulan pertama tersebut.

“Tapi jalan masih panjang, masih ada besok melawan Li Shi Feng di semifinal. Saya akan menyiapkan untuk yang terbaik,” tegas Alwi.

Yang menarik, Alwi memiliki catatan impresif di Swiss Open 2026. Pemain kelahiran Solo tersebut belum pernah kecolongan satu gim sejak babak pertama. Ia selalu merebut kemenangan dalam dua gim langsung hingga babak semifinal.