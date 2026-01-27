3 Pebulu Tangkis Unggulan yang Mundur dari Thailand Masters 2026, Nomor 1 Jafar/Felisha!

SEBANYAK 3 pebulu tangkis unggulan yang mundur dari Thailand Masters 2026 akan diulas Okezone. Thailand Masters 2026 dilangsungkan di Nimibutr Stadium, Bangkok, Thailand pada 27 Januari hingga 1 Februari 2026.

Alhasil, mulai hari ini, Thailand Masters 2026 sudah bergulir. Namun, pada Senin 26 Januari 2026, Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) mengonfirmasi ada tiga pebulu tangkis unggulan yang memutuskan mundur dari ajang Super 300 ini. Siapa saja?

Berikut 3 pebulu tangkis unggulan yang mundur dari Thailand Masters 2026:

1. Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu

Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu ditempatkan sebagai unggulan pertama di Thailand Masters 2026. Namun, tangan kanan Felisha sedikit mengalami masalah kelar turun di semifinal Indonesia Masters 2026 pada Sabtu, 24 Januari 2026.

Alhasil, Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu memutuskan mundur dari Thailand Masters 2026. Konfirmasi itu disampaikan pelatih ganda campuran Indonesia, Rionny Mainaky.

“Setelah partai semifinal Indonesia Masters kemarin, Felisha datang ke saya untuk bilang terjadi masalah di lengan kanannya yang sangat mengganggu pergerakan," kata Rionny Mainaky dalam keterangan pers yang diterima Okezone, Selasa (27/1/2026).

"Setelah itu saya diskusi dengan tim medis, Kabid Binpres dan Kepala Pelatih akhirnya diputuskan untuk ditarik dari Thailand Masters untuk fokus maksimal pada pemulihan. Karena bila dipaksakan tidak bisa maksimal dan takut cederanya semakin serius," lanjut Rionny Mainaky.