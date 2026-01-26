PBSI Tarik Anthony Ginting dan Jafar/Felisha Mundur dari Thailand Masters 2026

PBSI menarik Anthony Ginting dan Jafar/Felisha mundur dari Thailand Masters 2026 (Foto: Okezone/Cikal Bintang)

JAKARTA – Anthony Sinisuka Ginting dan Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu ditarik mundur dari gelaran Thailand Masters 2026. Keduanya sama-sama perlu waktu untuk pemulihan cedera.

Thailand Masters 2026 Super 300 akan berlangsung di Nimibutr Stadium, Bangkok, pada 27 Januari - 1 Februari. Indonesia mengirim sebanyak 25 wakil yang terdiri dari komposisi pemain muda dan senior.

1. Cedera Pinggang

Namun, menurut pengumuman terbaru PBSI, Anthony Ginting dan Jafar/Felisha mundur. Pelatih tunggal putra Indonesia, Indra Widjaja, mengungkapkan anak asuhnya absen karena cedera pinggang yang belum pulih.

"Anthony Sinisuka Ginting ditarik dari Thailand Masters 2026 karena masih dalam proses pemulihan cedera pinggang yang dialami saat Daihatsu Indonesia Masters 2026 kemarin," ungkap Indra dikutip dari rilis resmi PBSI, Senin (26/1/2026).

"Kami berharap Ginting sudah bisa kembali fit 100% saat Kejuaraan Asia Beregu dimulai pekan depan," sambungnya.

Diketahui, Anthony memang sedang memulihkan cedera pinggang. Pebulu tangkis kelahiran Cimahi, Jawa Barat, itu sebelumnya juga mundur dari Indonesia Masters 2026 karena cedera yang sama.