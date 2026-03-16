Segini Kisaran Gaji Fantastis Pevoli Megawati Hangestri jika Comeback ke Liga Voli Korea 2026-2027

SEGINI kisaran gaji fantastis pevoli Megawati Hangestri jika comeback ke Liga Voli Korea 2026-2027. Angkanya cukup menggiurkan!

Megawati tengah memperkuat Jakarta Pertamina Enduro di Proliga 2026. Ia bertekad mengantarkan klubnya mempertahankan gelar juara yang direbut musim lalu.

1. Dirumorkan Kembali

Namun, belum juga musim berakhir, Megawati sudah dirumorkan kembali ke Liga Voli Korea 2026-2027. Penyebabnya, musim depan KOVO menerapkan sistem agen bebas atau bebas transfer untuk pemain asing Asia. Itu artinya, kuota Asia tidak lagi membutuhkan seleksi.

Sontak saja, kabar Megawati kembali ke Korea mencuat. Apalagi, pevoli kelahiran Jawa Timur itu sempat tampil ciamik dalam dua musim bersama Daejeon JungKwanJang Red Sparks.

2. Kisaran Gaji Megawati Hangestri

Lalu, berapa gajinya jika memutuskan comeback ke Liga Voli Korea 2026-2027? Jika menilik gaji terakhirnya di Negeri Ginseng, Megawati mendapat bayaran fantastis.

Saat membela Red Sparks, ia mendapat gaji sebesar USD150 ribu atau Rp2,4 miliar per tahun. Artinya, Megatron mendapat bayaran sekira Rp266 juta per bulan.