Breaking News: Fermin Aldeguer Resmi Absen dari Tes Pramusim MotoGP 2026 di Malaysia

Fermin Aldeguer dipastikan absen dari Tes Pramusim MotoGP 2026 di Sirkuit Internasional Sepang (Foto: Instagram/@gresiniracing)

FERMIN Aldeguer dipastikan absen dari Tes Pramusim MotoGP 2026 di Sirkuit Internasional Sepang, Selangor, Malaysia. Pembalap tim Gresini Racing itu masih butuh waktu untuk pemulihan.

Kabar tersebut diketahui dari unggahan akun media sosial MotoGP. Aldeguer tidak akan ambil bagian pada tes pertama yang digelar 3-5 Februari 2026 atau pekan depan.

“Breaking: Fermin Aldeguer akan absen dari tes di Sepang karena dia masih memulihkan diri dari cedera kakinya,” bunyi cuitan akun X @MotoGP, Senin (26/1/2026).

1. Patah Tulang Femur

Aldeguer diketahui mengalami patah di tulang femurnya usai jatuh pada sesi latihan tertutup di Aspar Circuit, Valencia, Spanyol, pada 8 Januari 2026. Ia menjalani bedah operasi keesokan harinya di Barcelona.

Gresini Racing dan MotoGP belum mengungkap kapan pastinya Aldeguer akan kembali. Kabar baru didapat sang pembalap asal Spanyol dipastikan absen pada tes di Malaysia nanti.

Bahkan, besar kemungkinan Aldeguer tidak akan ikut sama sekali tes pramusim. Salah satu fisioterapisnya mengatakan, kesempatan terbaik saat ini adalah sembuh jelang seri perdana.