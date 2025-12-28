Mimpi Fermin Aldeguer Setim dengan Marc Marquez di Ducati pada MotoGP 2027

PEMBALAP Gresini Racing, Fermin Aldeguer, ingin setim dengan Marc Marquez. Ia pun mengincar kursi tim pabrikan Ducati pada MotoGP 2027.

Fermin Aldeguer meraih hasil manis di MotoGP 2025 yang sekaligus menjadi musim debutnya. Tandem dari Alex Marquez itu finis posisi ke-8 dengan mengemas 214 poin. Perolehan angka itu membuatnya mendapat gelar Rookie of the Year.

1. Performa Francesco Bagnaia Merosot sejak Marc Marquez Gabung Pabrikan Ducati

Menatap MotoGP 2026, Fermin Aldeguer merasa Marc Marquez masih akan menjadi masalah bagi Francesco Bagnaia di Ducati Lenovo. Meski begitu, ia justru berharap Marc Marquez bisa menjadi tandemnya.

“Memiliki Marc Márquez adalah masalah besar,” kata Fermin Aldeguer, Okezone mengutip dari Motosan, Minggu (28/12/2025).

“Kami semua ingin punya masalah seperti itu atau setidaknya saya, tahun depan (2027),” sambung rider asal Spanyol ini.

Kehadiran Marc Marquez memang menjadi masalah tersendiri bagi Francesco Bagnaia di MotoGP 2025. Murid Valentino Rossi itu kehilangan performa terbaiknya dan hampir selalu kalah saing dari tandemnya tersebut. Terbukti di akhir MotoGP 2025, Bagnaia hanya finis keempat setelah sebelumnya finis di posisi dua MotoGP 2024.