HOME SPORTS MOTOGP

Bicara soal Pensiun, Marc Marquez Ingin Bebas dari Cedera saat Gantung Helm!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 12 Maret 2026 |03:12 WIB
Bicara soal Pensiun, Marc Marquez Ingin Bebas dari Cedera saat Gantung Helm!
Marc Marquez ingin pensiun tanpa ada cedera bawaan dari saat masih aktif (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
A
A
A

MARC Marquez kembali bicara soal rencana untuk pensiun. Pembalap tim Ducati Lenovo itu mengaku tidak ingin gantung helm dalam keadaan cedera.

Marquez menjalani tahun ke-13 atau musim ke-14 di MotoGP pada 2026. Ia jadi pembalap paling berpengalaman sekaligus tersukses di grid saat ini.

1. Tantangan Terbesar

Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)

Betapa tidak, Marquez punya tujuh gelar juara dunia, terbanyak di antara yang lain. Capaian itu belum membuatnya puas. Ia mengaku masih punya ambisi untuk meraih gelar lagi.

“Tahun lalu adalah tantangan terbesar dalam karier saya di dunia olahraga. Itu adalah gelar yang saya nilai paling berharga karena apa yang terjadi sebelumnya,” aku Marquez, mengutip dari GPOne, Kamis (12/3/2026).

“Saya ingin melihat apakah saya masih bisa menang (atau tidak), dan jawabannya adalah saya bisa. Jadi, saya bisa pensiun dengan damai,” imbuh pria berusia 33 tahun tersebut.

Ya, gelar ketujuh pada MotoGP 2025 itu tertunda selama enam tahun. Marquez terakhir kali juara dunia pada MotoGP 2019. Setelah itu, ia banyak berkutat dengan cedera termasuk di lengan kanan atasnya.

 

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
