HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Beri Nasihat Penting untuk Pembalap Muda: Pahami Lawanmu!

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 12 Maret 2026 |04:48 WIB
Marc Marquez Beri Nasihat Penting untuk Pembalap Muda: Pahami Lawanmu!
Marc Marquez memberi nasihat penting untuk pembalap muda (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
A
A
A

MADRID – Marc Marquez memiliki nasihat penting untuk para pembalap muda yang ingin menembus MotoGP. Ia mengingatkan pentingnya penguasaan diri dan menganalisis kekuatan lawan.

Marquez adalah salah satu pembalap yang bisa dibilang sudah setara dengan legenda. Pembalap berusia 33 tahun itu sudah mengoleksi tujuh gelar MotoGP, sama dengan Valentino Rossi dan tertinggal satu titel dari Giacomo Agostini (8 gelar).

1. Sosok yang Ramah

Marc Marquez vs Pedro Acosta di Sprint Race MotoGP Thailand 2026 (Foto: MotoGP)

Walau demikian, Marquez dikenal sebagai sosok yang ramah dan murah senyum. Pembalap asal Spanyol itu bahkan tidak segan berbagi ilmu dengan para pembalap muda. Dalam sebuah acara  belum lama ini, ia bertukar cerita dengan dua pembalap muda Diogo Moreira (LCR Honda) serta Jose Antonio Rueda (juara bertahan Moto3).

Marquez memberi nasihat betapa pentingnya penguasaan diri saat seri balapan akhir pekan dimulai. Juara MotoGP 2025 itu mengingatkan pentingnya sesi latihan bebas dan kualifikasi sebelum melangkah ke balapan utama.

“Anda harus mulai dari FP1, membangun momentum sepanjang akhir pekan tanpa pernah melupakan lap tercepat, karena kualifikasi sangat penting,” kata Marquez dilansir dari Crash, Kamis (12/3/2026).

“Namun pada saat yang sama, Anda harus mempersiapkan diri untuk balapan Sprint dan balapan utama, yang membutuhkan dua gaya berkendara yang berbeda,” sambung pria kelahiran Cervera itu.

 

