HOME SPORTS NETTING

Hasil Lengkap Wakil Indonesia di Semifinal Indonesia Masters 2026: Alwi Farhan dan Raymond/Joaquin Segel Tiket Final!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 24 Januari 2026 |20:43 WIB
Hasil Lengkap Wakil Indonesia di Semifinal Indonesia Masters 2026: Alwi Farhan dan Raymond/Joaquin Segel Tiket Final!
Tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan. (Foto: Arif Julianto/Okezone)
JAKARTA – Rangkaian pertandingan semifinal Indonesia Masters 2026 yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (24/1/2026), telah usai digelar. Dari enam wakil tuan rumah yang berlaga, dua tiket menuju babak pamungkas berhasil diamankan oleh tunggal putra Alwi Farhan serta ganda putra muda Raymond Indra/Nikolaus Joaquin.

Sayangnya, keberhasilan tersebut tidak diikuti oleh empat wakil Indonesia lainnya yang harus mengubur mimpi meraih gelar juara di hadapan publik sendiri.

1. Alwi Farhan Gemilang, Raymond/Joaquin Beri Kejutan

Performa luar biasa ditunjukkan oleh Alwi Farhan. Tunggal putra masa depan Indonesia ini melaju mulus ke final setelah menumbangkan wakil Taiwan, Chi Yu Jen. Tampil dominan sejak awal, Alwi menang telak dalam dua gim langsung dengan skor 21-11 dan 21-12.

Kesuksesan Alwi disusul oleh kejutan besar di sektor ganda putra. Raymond Indra/Nikolaus Joaquin berhasil memenangkan duel saudara melawan senior mereka, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani.

Raymond/Joaquin tampil lebih solid dan mengunci kemenangan dengan skor 21-19 dan 21-14.

Raymond Indra/Nikolaus Joaquin. (Foto: PBSI)
Raymond Indra/Nikolaus Joaquin. (Foto: PBSI)

2. Tiga Sektor Andalan Tuan Rumah Terhenti

Di sisi lain, sektor ganda campuran dan ganda putri harus kehilangan seluruh wakilnya. Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu gagal melaju setelah terlibat duel sengit tiga gim melawan pasangan Denmark, Mathias Christiansen/Alexandra Boje, yang berakhir dengan skor 22-20, 19-21, dan 17-21.

Hasil pahit juga diterima sektor ganda putri. Rachel Allessya Rose/Febi Setyaningrum takluk dari pasangan Jepang, Arisa Igarashi/Miyu Takahashi, lewat drama rubber game 12-21, 21-19, dan 13-21.

 

