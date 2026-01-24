Hasil Semifinal Indonesia Masters 2026: Perlawanan Rachel/Febi Dihentikan Ganda Jepang

JAKARTA – Langkah pasangan ganda putri Indonesia, Rachel Allessya Rose/Febi Setyaningrum, terhenti di babak semifinal Indonesia Masters 2026 setelah melewati pertarungan sengit tiga gim. Bertanding di Istora Senayan, Jakarta, pada Sabtu (24/1/2026), Rachel/Febi harus mengakui keunggulan wakil Jepang, Arisa Igarashi/Miyu Takahashi.

Meski sempat memberikan perlawanan hebat, ganda putri Merah Putih ini takluk dengan skor 12-21, 21-19, dan 13-21.

Jalannya Pertandingan

Rachel/Febi bermain ngotot melawan Arisa/Miyu pada awal gim pertama. Hal itu membuat mereka sementara waktu unggul 5-2 atas lawan.

Arisa/Miyu perlahan mulai bermain lebih agresif dengan menekan Rachel/Febi. Performa mereka membuat pasangan Jepang bisa membalikkan keadaan dan kini unggul 11-6 atas Rachel/Febi.

Arisa/Miyu tampil cukup luar biasa dalam laga itu karena terus memperlebar jarak atas Rachel/Febi. Saat ini mereka unggul 17-11 atas Rachel/Febi.

Rachel Allessya/Febi Setianingrum. (Foto: PBSI)

Rachel/Febi harus mengakui ketangguhan Arisa/Miyu dalam gim pertama. Hal itu dikarenakan mereka takluk dengan poin 12-21.

Dalam gim kedua, Arisa/Miyu langsung tampil lebih agresif. Saat ini sementara waktu mereka dapat unggul 3-2 atas Rachel/Febi.

Rachel/Febi masih mendominasi permainan atas Arisa/Miyu. Hal itu dibuktikan mereka masih unggul 16-11 atas Arisa/Miyu.