Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Semifinal Indonesia Masters 2026: Perlawanan Rachel/Febi Dihentikan Ganda Jepang

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 24 Januari 2026 |18:15 WIB
Hasil Semifinal Indonesia Masters 2026: Perlawanan Rachel/Febi Dihentikan Ganda Jepang
Ganda putri Indonesia, Rachel Allessya/Febi Setianingrum. (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA – Langkah pasangan ganda putri Indonesia, Rachel Allessya Rose/Febi Setyaningrum, terhenti di babak semifinal Indonesia Masters 2026 setelah melewati pertarungan sengit tiga gim. Bertanding di Istora Senayan, Jakarta, pada Sabtu (24/1/2026), Rachel/Febi harus mengakui keunggulan wakil Jepang, Arisa Igarashi/Miyu Takahashi.

Meski sempat memberikan perlawanan hebat, ganda putri Merah Putih ini takluk dengan skor 12-21, 21-19, dan 13-21.

Jalannya Pertandingan

Rachel/Febi bermain ngotot melawan Arisa/Miyu pada awal gim pertama. Hal itu membuat mereka sementara waktu unggul 5-2 atas lawan.

Arisa/Miyu perlahan mulai bermain lebih agresif dengan menekan Rachel/Febi. Performa mereka membuat pasangan Jepang bisa membalikkan keadaan dan kini unggul 11-6 atas Rachel/Febi.

Arisa/Miyu tampil cukup luar biasa dalam laga itu karena terus memperlebar jarak atas Rachel/Febi. Saat ini mereka unggul 17-11 atas Rachel/Febi.

Rachel Allessya/Febi Setianingrum. (Foto: PBSI)
Rachel Allessya/Febi Setianingrum. (Foto: PBSI)

Rachel/Febi harus mengakui ketangguhan Arisa/Miyu dalam gim pertama. Hal itu dikarenakan mereka takluk dengan poin 12-21.

Dalam gim kedua, Arisa/Miyu langsung tampil lebih agresif. Saat ini sementara waktu mereka dapat unggul 3-2 atas Rachel/Febi.

Rachel/Febi masih mendominasi permainan atas Arisa/Miyu. Hal itu dibuktikan mereka masih unggul 16-11 atas Arisa/Miyu.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/40/3197325/jafar_hidayatullah_bersama_felisha_alberta-PmyM_large.jpg
Hasil Semifinal Indonesia Masters 2026: Kandas Lewat Duel Dramatis, Jafar/Felisha Gagal Melaju ke Final
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/40/3197321/alwi_farhan-XP9T_large.jpg
Hasil Semifinal Indonesia Masters 2025: Sikat Wakil Taiwan, Alwi Farhan ke Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/40/3197304/atraksi_dj_tong_sampah_mampu_menghibur_penonton_di_istora_senayan_saat_indonesia_masters_2026-MqXm_large.jpg
Indonesia Masters 2026: Unik, Atraksi DJ Tong Sampah Hibur Penonton di Istora Senayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/40/3197278/raymond_indra_dan_nikolaus_joaquin-ZFB4_large.jpg
Semifinal Indonesia Masters 2026: Jumpa Sabar/Reza, Raymond/Joaquin Usung Misi Balas Dendam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/40/3197254/raymond_indra_dan_nikolaus_joaquin-Uc3w_large.jpg
Dinilai Tengil, Ini Alasan Raymond/Joaquin Banyak Psywar ke Fajar/Fikri di Perempatfinal Indonesia Masters 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/40/3197227/simak_jadwal_siaran_langsung_semifinal_indonesia_masters_2026_hari_ini_di_rcti-HqLm_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Semifinal Indonesia Masters 2026: Ganda Putra Pastikan 1 Tempat di Final!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement