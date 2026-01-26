Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Alwi Farhan Juara, PBSI Syukuri Hasil Atlet-Atlet Pelatnas Cipayung di Indonesia Masters 2026

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 26 Januari 2026 |18:35 WIB
Alwi Farhan Juara, PBSI Syukuri Hasil Atlet-Atlet Pelatnas Cipayung di Indonesia Masters 2026
Kabid Binpres PBSI, Eng Hian, bersyukur dengan hasil yang diraih atlet-atlet Pelatnas Cipayung pada ajang Indonesia Masters 2026 (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA – Kabid Binpres PBSI, Eng Hian, bersyukur dengan hasil yang diraih atlet-atlet Pelatnas Cipayung pada ajang Indonesia Masters 2026. Apalagi, Alwi Farhan sukses menyumbangkan gelar juara.

Indonesia menempatkan dua wakil di partai final, yakni Alwi dan Raymond Indra/Nikolaus Joaquin. Tapi hanya tunggal putra yang sukses merebut gelar juara. Sementara ganda putara harus puas menjadi runner-up usai kalah dari pasangan Malaysia, Goh Sze Fei/Nur Izzuddin. 

1. Lebih Baik dari Indonesia Masters 2025

Alwi Farhan. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

Meski demikian, hasil ini lebih baik jika dibandingkan dengan Indonesia Masters 2025. Pada edisi lalu, Indonesia harus puas dengan capaian dua finalis saja dari Jonatan Christie dan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri. 

Eng mengakui pencapaian satu gelar juara dari Alwi bukan hasil yang terbaik. Tapi, ia menilai hasil wakil tuan rumah di Indonesia Masters 2026 sudah bagus karena pemain-pemain muda sukses mendominasi hingga babak semifinal. 

“Dari hasil di Indonesia Masters, Alhamdullilah kami mendapat satu gelar. Tentunya ini bukan hasil yang terbaik pasti,” kata Eng Hian, dikutip Senin (26/1/2026).

“Tapi kita melihat dari perjalanan satu tahun kepengurusan ini, kita mundur dari Indonesia Masters tahun lalu, kami mendapat finalis dari pemain senior,” imbuh Koh Didi –sapaan akrabnya.

 

Halaman:
1 2
