HOME SPORTS NETTING

Alwi Farhan Juara Thailand Masters 2026 Setelah Berjaya di Indonesia Masters 2026?

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 26 Januari 2026 |14:59 WIB
Alwi Farhan Juara Thailand Masters 2026 Setelah Berjaya di Indonesia Masters 2026?
Alwi Farhan berpeluang juara Thailand Masters 2026. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

ALWI Farhan juara Thailand Masters 2026 setelah berjaya di Indonesia Masters 2026? Pebulu tangkis 20 tahun, Alwi Farhan, baru saja mencetak sejarah dalam karier bulu tangkisnya. Ia memenangkan gelar pertama Super 500 setelah juara Indonesia Masters 2026.

Di partai puncak yang berlangsung di Istora Senayan pada Minggu 25 Januari 2026 sore WIB, Alwi Farhan menang telak 21-5 dan 21-6 atas wakil Thailand, Panitchaphon Teeraratsakul. Setelah juara Indonesia Masters 2026, Alwi Farhan akan ambil bagian di Thailand Masters 2026 yang dilangsungkan di Nimibutr Stadium, Bangkok, Thailand pada 27 Januari hingga 1 Februari 2026. atas wakil Thailand, Panitchaphon Teeraratsakul.

Alwi Farhan. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

1. Alwi Farhan Unggulan Kedua

Di Thailand Masters 2026 yang mulai berlangsung besok, Alwi Farhan ditempatkan di unggulan kedua. Ia berada tepat di bawah pebulu tangkis Singapura, Loh Kean Yew, yang ditempatkan sebagai unggulan pertama.

Ketiadaan pemain-pemain top seperti Viktor Axelsen (Denmark), Kunlavut Vitidsarn (Thailand), dan Shi Yu Qi (China) semakin memperbesar peluang Alwi Farhan menjadi juara Thailand Masters 2026. Lantas, siapa lawan pertama Alwi Farhan di Thailand Masters 2026?

2. Lawan Pebulu Tangkis China

Di babak 32 besar Thailand Masters 2026, Alwi Farhan akan ditantang pebulu tangkis muda China berusia 19 tahun, Hu Zhe'an. Hu Zhe'an bukanlah pebulu tangkis biasa-biasa saja.

Ia tercatat sebagai juara dunia junior bulu tangkis 2024 nomor tunggal putra. Uniknya, Alwi Farhan juga pernah menjadi juara dunia junior nomor tunggal putra, tepatnya pada 2023.

 

