5 Fakta Alwi Farhan Juara Indonesia Masters 2026, Nomor 1 Ikuti Jejak Anthony Ginting dan Jonatan Christie!

LIMA fakta Alwi Farhan juara Indonesia Masters 2026 menarik diulas. Salah satunya menjadikan Alwi Farhan mengikuti jejak Anthony Ginting hingga Jonatan Christie.

Ya, Alwi Farhan sukses sabet gelar juara di ajang Indonesia Masters 2026 yang bergulir pekan lalu. Tunggal putra muda Indonesia itu sukses membuat Istora Senayan, Jakarta, bergemuruh pada Minggu 25 Januari 2026.

Sejumlah fakta menarik tersaji usai Alwi sukses sabet gelar juara. Apa saja itu?

Berikut 5 Fakta Alwi Farhan Juara Indonesia Masters 2026:

1. Ikuti Jejak Anthony Sinisuka Ginting hingga Jonatan Christie

Salah satu fakta menarik tersaji usai Alwi sukses sabet gelar juara Indonesia Masters 2026 adalah mengikuti jejak Anthony Sinisuka Ginting hingga Jonatan Christie. Sebelum Alwi, Anthony dan Jonatan lebih dahulu rebut gelar juara di ajang tersebut.

Anthony bahkan menyegel 2 gelar juara Indonesia Masters yang diraih pada 2018 dan 2020. Sementara itu, Jonatan Christie menyabet gelar itu pada 2023.

2. Menang Telak dalam 25 Menit Saja

Fakta menarik selanjutnya adalah kemenangan telak Alwi Farhan di final. Dia benar-benar tampil gacor menghadapi Panitchaphon Teeraratsakul dari Thailand.

Bahkan, Alwi hanya perlu waktu 25 menit saja untuk menyelesaikan laga final tersebut. Dia menang dengan skor Afrika 21-5 dan 21-6. Ini tentunya jadi catatan manis bagi Alwi.

Sebab, pada pertemuan pertama melawan Panitchaphon Teeraratsakul, Alwi harus menelan kekalahan. Berhadapan di Kejuaraan Dunia Junior 2022, Alwi kalah 2 gim langsung dengan skor 17-21 dan 16-21.

3. Selamatkan Muka Tuan Rumah

Alwi juga sukses selamatkan muka tuan rumah lewat gelar juaranya di Indonesia Masters 2026. Sebab, dia jadi satu-satunya wakil yang sukses merebut gelar juara di Indonesia Masters tahun ini.

Sejatinya, Indonesia punya dua wakil di final. Selain Alwi, ada ganda putra muda Indonesia, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin yang tembus partai puncak. Sayangnya, Raymond/Nikolaus gagal rebut gelar juara karena kalah dari Nur Izzuddin/Goh Sze Fei dengan skor 19-21 dan 13-21.